L'offre abusée du Barça pour Nico Williams

Le FC Barcelone a fait de Nico Williams l'une de ses deux principales cibles pour le poste d'ailier gauche cet été, avec Luis Diaz de Liverpool.

Mais la concurrence est rude et la clause libératoire de 58 millions d'euros représente un obstacle de taille pour les Blaugrana.

Chelsea, Liverpool et Arsenal sont également en lice pour Williams, bien qu'Arsenal soit la seule équipe à vouloir activer sa clause libératoire. Pour le FC Barcelone, il est difficile d'effectuer un paiement aussi important dès le départ, en raison de l'incertitude qui règne sur ses finances.

Selon Sport, les Blaugrana ont déjà refusé une offre pour Williams. Ils ont d'abord proposé 40 millions d'euros en deux versements égaux, plus le défenseur basque Inigo Martinez. L'Athletic ayant refusé cette offre, les Catalans préparent désormais une deuxième proposition. Celle-ci consistera en une somme de 55 millions d'euros, divisée en deux versements de 30 et 25 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de variables, et inclura également Inigo Martinez. Le montant total pourrait atteindre 65 millions d'euros.

Il est clair que Barcelone veut éviter de payer l'intégralité de la clause en une seule fois en raison de ses problèmes de limite salariale, et le faire en deux versements rendrait l'opération beaucoup plus accessible pour eux. Cependant, les Leones sont réputés pour ne pas négocier pour leurs joueurs et pour ne pas lâcher les clauses. Il est bien sûr possible - et ce n'est pas rare - que Barcelone négocie les conditions avant d'avoir l'argent en place, afin d'avoir un accord prêt à être conclu s'il peut le financer.