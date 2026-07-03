L’obstacle salarial est levé : l’Ajax loue Ter Stegen au FC Barcelone

L'Ajax et le FC Barcelone ont trouvé un accord de principe pour le prêt de Marc-André ter Stegen, selon Marca. Les derniers détails sont en cours de finalisation, et la transaction devrait être officialisée prochainement.

Le principal point d’achoppement concernait la répartition du salaire du gardien, qui perçoit près de vingt millions d’euros annuels au Barça. L’Ajax ne pouvant assumer l’intégralité de cette somme, il a été convenu qu’il prendrait à sa charge un peu plus de dix pour cent, le club catalan réglant le solde.

Un montage financier similaire avait déjà été utilisé la saison dernière, lorsque Ter Stegen avait été prêté à Gérone. À l’époque également, le Barça avait pris en charge la majeure partie de son salaire.

Selon la presse espagnole, l’entraîneur Míchel a joué un rôle clé dans ce dossier. Il avait déjà obtenu le prêt du gardien à Gérone la saison passée et, désormais à la tête de l’Ajax, il a de nouveau insisté pour le recruter.

Le gardien allemand s’est rendu à Barcelone jeudi, anticipant l’officialisation de l’accord. Dès que les derniers détails seront réglés, il prendra la direction d’Amsterdam pour intégrer le groupe ajacide.

Le gardien allemand, qui a disputé 423 matchs officiels avec le Barça et 44 sélections avec l’Allemagne, devrait s’imposer comme le gardien titulaire expérimenté de l’Ajax, tandis que Maarten Paes sera son remplaçant.

Ter Stegen devient la deuxième recrue de Jordi Cruijff, directeur technique d’Ajax, après l’arrivée du latéral gauche brésilien Caio Henrique, recruté 12 millions d’euros à l’AS Monaco.



