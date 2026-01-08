L'invitation forcée : comment USA 94 a converti l'Amérique au football

Ce devait être la naissance du soccer en Amérique. Du moins, c'était le discours officiel. La Coupe du Monde avait toujours eu lieu dans des nations de football, des endroits qui connaissaient vraiment le jeu, l'embrassaient, le vivaient et le respiraient. C'était un sport qui ne dépassait jamais ses frontières familières et s'aventurait rarement dans des territoires qui n'étaient pas traditionnellement les siens. USA 1994 a changé la donne.

Le reste du monde s'est peut-être posé des questions. Une partie de l'Europe s'est insurgée par principe. Il y avait tant de choses qui "clochaient" avec une Coupe du Monde américaine. Mais, avec le recul des décennies, et alors que le prochain Mondial en Amérique se profile dans quelques mois, le tournoi de 1994 a réussi tellement, tellement de choses.

Avec 30 ans de recul, USA 94 fut la première Coupe du Monde véritablement moderne — et la plus récente à être associée à une nostalgie authentique. Ce fut un point de bascule où le "football" a embrassé le "soccer" et où deux cultures distinctes ont pleinement fusionné. Elle reste, à ce jour, la Coupe du Monde avec la meilleure affluence de l'histoire de la compétition. À l'époque, ce fut aussi la plus grande réussite financière.

Elle a engendré une ligue professionnelle aux États-Unis et cultivé une génération de fans de soccer — dont des millions ont appris à aimer ce jeu depuis. Il n'y aurait pas de Major League Soccer (MLS) ou de National Women's Soccer League, ni aucune autre ligue domestique aux États-Unis, sans le tournoi de 1994.

Il y aurait certainement une culture du soccer moins établie en Amérique du Nord. Il n'y aurait pas de Coupe du Monde nord-américaine en 2026 — co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis, avec la majorité des matchs dans 11 villes américaines — sans elle.

C'était un tournoi autant axé sur l'impact que sur le divertissement — comme toutes les Coupes du Monde. Mais celui-ci dégageait quelque chose de véritablement positif. Et bien sûr, le Brésil a gagné.

Le processus de candidature

La perspective d'une Coupe du Monde en Amérique n'était pas nécessairement nouvelle. Les États-Unis avaient initialement posé leur candidature pour accueillir l'édition 1986, avec un argumentaire élaboré pour assurer son arrivée. S'appuyant sur l'influence de la NASL — la première ligue professionnelle de soccer aux États-Unis, qui a existé sous diverses formes de 1968 à 1984 — la fédération américaine (US Soccer) avait réuni un panel de légendes pour amener le Mondial en Amérique.

Pelé et Franz Beckenbauer étaient présents sur scène en 1982, faisant du lobbying pour le tournoi, tentant un coup de dernière minute après le désistement de la Colombie. Leur approche était peut-être un peu trop radicale. Il fut suggéré, par exemple, que le tournoi pourrait présenter des buts plus grands, ou même diviser les matchs en quatre quarts-temps pour satisfaire les dirigeants américains avides de publicité. C'était aller trop loin, et l'idée fut finalement rejetée, le Mexique récupérant l'organisation du tournoi de 1986.

Six ans plus tard, cependant, l'Amérique était de retour, et bien mieux équipée. La décision, de manière appropriée, tomba le 4 juillet 1988, et ne nécessita qu'un seul tour de vote du comité exécutif de la FIFA. Ils avaient, néanmoins, quelques conditions. USA 94, décidèrent-ils, devait s'accompagner d'un engagement pour la croissance du jeu.

Cela signifiait une ligue de soccer professionnelle aux États-Unis, entièrement soutenue et organisée, pour remplacer la défunte NASL. Le soccer devait devenir "GRAND" aux États-Unis, pas seulement avant et pendant, mais aussi après la fin du tournoi. Ce devait être le point de départ de quelque chose de massif. Les États-Unis acceptèrent docilement et s'engagèrent à fonder la Major League Soccer, dont le lancement était prévu après la conclusion du tournoi.

"Le développement de l'équipe nationale et la création de la Major League Soccer n'auraient pas eu lieu sans la Coupe du Monde", a déclaré Alan Rothenberg, alors président de l'US Soccer, en 2014. "Tout le sport a été élevé, passant de ce qui était essentiellement une opération locale vivotant au jour le jour à une organisation professionnelle bien financée et bien gérée."

Il faut dire aussi que les États-Unis disposaient d'une infrastructure suffisamment fiable. Le Brésil et le Maroc avaient également déposé des candidatures intrigantes. Mais ils avaient des désavantages clairs, principalement autour des stades. Le Brésil, selon la FIFA, aurait besoin de rénover certains de ses terrains. Le Maroc devait construire neuf nouveaux stades. Les États-Unis, avec des stades de NFL existants disséminés à travers le pays, n'avaient besoin que de "juste" 500 millions de dollars pour tout mettre en ordre.

Ajoutez à cela le fait que les Jeux Olympiques d'été de 1984 à Los Angeles avaient attiré 1,4 million de spectateurs satisfaits, et il y avait là une preuve suffisante que l'Amérique pouvait organiser un événement colossal.

Lieux et météo

Il y eut quelques complications, bien sûr. Les nations hôtes précédentes avaient l'embarras du choix en matière de stades de football. Il était d'ailleurs incroyablement rare de voir d'autres types d'enceintes converties pour le football — il n'y en avait littéralement pas besoin.

Les États-Unis avaient le problème inverse. Les neuf villes hôtes étaient capables d'accueillir les foules, mais aucune ne disposait de stades spécifiques au soccer. Elles abritaient toutes, en fait, des équipes de NFL (football américain) ou de football universitaire.

Cela présentait certains avantages. Par exemple, les enceintes étaient immenses. Tous les stades avaient une capacité supérieure à 50 000 places, et beaucoup d'histoire en prime. Cela signifiait que tout le monde voulait participer — 23 villes auraient été intéressées pour accueillir des matchs. La plupart furent écartées en raison de conflits avec la saison de Major League Baseball. Quelques-unes furent ignorées pour leur manque de commodité — New Haven, dans le Connecticut, domicile de l'Université de Yale, fut jugée trop isolée.

Le Rose Bowl était le centre névralgique. Le stade emblématique de Pasadena, en Californie, a accueilli huit matchs, dont la finale. Le Giants Stadium du New Jersey — situé sur le même site que l'actuel MetLife Stadium, qui accueillera la finale de 2026 — a hébergé sept rencontres.

Cela s'accompagna de quelques inquiétudes : à savoir, la chaleur. Ce n'était pas la première Coupe du Monde que certains remettaient en question à cause des conditions météo — le Mexique 1986 avait suscité beaucoup de réticences. Mais il y avait de réelles craintes que les étés américains brûlants et les terrains synthétiques (parfois recouverts de gazon naturel pour l'occasion) ne causent un sérieux inconfort aux fans comme aux joueurs.

Cependant, pour satisfaire les diffuseurs TV européens, la plupart des matchs débutaient vers midi, heure américaine. Résultat : certaines rencontres de la phase de groupes ont démarré sous des températures dépassant les 38 degrés Celsius (100°F).

"Pour se donner à 100 % par ce temps, il faudrait être un robot", déclara l'entraîneur du Brésil Carlos Alberto Parreira en 1994.

Nouvelles règles, nouvelles traditions

Chaque Coupe du Monde apporte son lot de changements. Par exemple, 2018 fut le premier tournoi à implémenter la VAR. Et USA 94 a institué de nouvelles facettes du jeu qui ont radicalement changé les choses. La première concernait une phase cruciale du jeu.

La règle de la passe en retrait n'était pas nouvelle dans le football en 1994, mais ce fut la première Coupe du Monde où les gardiens n'étaient pas autorisés à utiliser leurs mains lorsqu'un ballon leur était passé par un coéquipier. L'idée était, bien sûr, de fluidifier le jeu et de forcer les équipes à attaquer. En conséquence, le nombre de buts par match a augmenté.

La FIFA a apporté d'autres changements. Le Mondial 94 fut le premier à accorder trois points pour une victoire — c'était auparavant deux — encourageant les équipes à chercher la victoire pour garantir une progression plus facile hors de la phase de groupes. Le résultat ne fut pas tout à fait le football débridé que certains espéraient. Le Brésil n'a marqué que 11 buts en sept matchs sur la route du titre, mais cela a ajouté du suspense à la phase de groupes, surtout avec la qualification de certains troisièmes.

Le changement le plus discret fut peut-être l'accumulation des cartons jaunes. Auparavant, deux avertissements sur l'ensemble du tournoi entraînaient une suspension d'un match. Cette règle avait suscité la controverse en 1990 lorsque l'Anglais Paul Gascoigne aurait été suspendu pour la finale après avoir reçu deux cartons (il fut épargné de cet embarras par la défaite de l'Angleterre en demi-finale). Désormais, les compteurs étaient remis à zéro après la phase de groupes.

Il y eut aussi d'autres premières. Le Mondial 94 fut la première fois que l'hymne de la FIFA fut joué à l'entrée des joueurs sur le terrain. Ce fut aussi la première fois que les arbitres portèrent des maillots noirs (ou colorés pour se distinguer). Et, victoire pour les diffuseurs, les joueurs eurent leurs noms imprimés au dos de leurs maillots pour la première fois en Coupe du Monde.

Une question de style

La nostalgie du football est une chose dangereuse. Le monde du sport moderne est tel que nous avons tendance à glorifier le passé : maillots, shorts, coupes de cheveux, et même les chaussures. Tout semble être "rétro" de nos jours, une référence à autre chose. Bien sûr, il faut bien une itération originale. Et la Coupe du Monde 1994 a offert cela avec ses tenues.

Ce fut un tournoi de liberté en matière de design et d'expression sur le terrain. Cela a donné lieu à plusieurs looks classiques. Cela a commencé avec les maillots de gardien — toutes sortes de couleurs folles et de combinaisons étranges qui ont bien vieilli avec les années. Et d'autres modèles ont survécu.

Le fameux "maillot en jean" de l'équipe américaine (USMNT), souvent associé au roux Alexi Lalas, est considéré comme un classique culte — même si certains avaient un avis divergent, Tab Ramos déclarant à The Athletic : "Nous voulions que le monde nous voie comme une nation de football. Et nous voilà avec ces uniformes qui étaient juste ridicules."

Lalas ? Il reste un fan inconditionnel de ce look.

"Tout ce que je désire et tout ce que je veux d'un maillot, c'est celui de 1994 à domicile", a déclaré Lalas dans son podcast State of the Union. "Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un maillot américain plus inspiré, quel que soit le sport. C'était la Bannière étoilée, rouge, blanc et bleu, et on savait exactement qui était sur le terrain. C'est devenu quelque chose de plus grand que ce que c'était à l'époque."

Le bleu profond de l'Italie a été repris maintes et maintes fois. Le maillot extérieur de l'Argentine, avec ses trois bandes sur l'épaule droite, a perduré (notamment pour son association avec une image iconique de Diego Maradona). Le Brésil s'en est bien sorti aussi, proposant l'une des meilleures versions de son coloris samba emblématique. Le Nigeria a remporté le Groupe D, et l'a fait avec une classe folle.

Adios, El Diego

L'Argentine se trouvait dans une situation étrange à l'approche du Mondial 94. Elle devait simplement être considérée parmi les favoris, parce que c'est l'Argentine. Mais c'était une époque bizarre pour l'Albiceleste. Diego Maradona les avait menés à la gloire en 1986, et les avait vus échouer de peu en 1990 (où il avait célèbrement blâmé l'arbitre pour la défaite 1-0 en finale).

Mais il avait été absent de l'équipe nationale pendant près de trois ans. On pouvait même arguer que sa carrière aurait dû être terminée en 1992. Maradona avait été suspendu 15 mois en 1991 après un contrôle positif à la cocaine. À ce stade, il avait 32 ans, était en surpoids, et considéré comme fini.

Une pige avec les Newell's Old Boys en Argentine a suffi pour montrer qu'il pouvait encore taper dans un ballon, et le public a réclamé son inclusion dans l'équipe nationale. En 1993, la clameur devint trop forte pour que la fédération l'ignore. L'Argentine devait passer par les barrages pour se qualifier, et Maradona fut déterminant dans la victoire aller-retour contre l'Australie.

Et en 1994, il était prêt — même s'il y avait de sérieuses inquiétudes sur sa condition physique. Cependant, d'autres problèmes surgirent. Maradona fut sélectionné de manière "aléatoire" pour un contrôle antidopage après le deuxième match de groupe, et fut testé positif. La FIFA l'exclut du tournoi, et il ne rejoua jamais au plus haut niveau, déclarant célèbrement que l'instance dirigeante "m'a coupé les jambes".

L'Argentine perdit en huitièmes de finale.

Le conte des deux Escobar

La présence de la Colombie au Mondial 1994 s'est faite dans des circonstances controversées — c'est le moins que l'on puisse dire. Leur arrivée aux États-Unis fut associée à des rumeurs selon lesquelles les cartels de la drogue tiraient les ficelles en coulisses, pariant sur les matchs, et dictant même la sélection de l'équipe. Et lorsqu'un joueur fut écarté du groupe à la dernière minute, les théoriciens du complot s'en donnèrent à cœur joie.

Il est difficile de dire à quel point cela a influencé leur performance, mais la tragédie qui a suivi aide certainement à reconstituer le puzzle. Ils furent battus 3-1 lors de leur match d'ouverture contre la Roumanie dans une surprise remarquable au Rose Bowl. Ils avaient besoin d'au moins un résultat contre les États-Unis — idéalement une victoire — pour avancer.

Mais ils se heurtèrent à une féroce résistance américaine. La nation hôte remporta le match 2-1, Andrés Escobar marquant un but contre son camp dévastateur pour offrir la victoire aux Américains. Ils gagnèrent leur troisième match, mais les résultats des autres groupes empêchèrent leur qualification.

"Nous devons être dignes dans la victoire, mais encore plus dans la défaite... Mais s'il vous plaît, que le respect demeure", déclara Escobar dans une interview après l'élimination. "Un gros câlin pour tout le monde et pour leur dire que c'était une opportunité et une expérience phénoménales et rares que je n'avais jamais ressenties de ma vie. À bientôt, car la vie ne s'arrête pas ici."

La suite fut tragique. On a conseillé à Escobar de ne pas rentrer en Colombie en raison de la colère du cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar (aucun lien de parenté). Il ignora ce conseil et, cinq jours après son retour, fut assassiné à la sortie d'une boîte de nuit à Medellín, dans ce qui est devenu l'un des incidents les plus infâmes de l'histoire du football.

La sélection américaine à domicile

C'est peut-être le devoir de chaque nation hôte de briller lors de sa Coupe du Monde. Et en 1994, l'USMNT (l’abbréviation de la sélection américaine) a fait sa part. Les États-Unis sortaient d'un tournoi difficile en 1990. Ils s'étaient qualifiés pour la quatrième fois de leur histoire, mais avaient été totalement surclassés en phase de groupes — alignant un mélange de joueurs de salle et d'universitaires pour subir trois défaites consécutives.

Mais devant leurs fans — avec une bien meilleure équipe — ils ont montré un tout autre visage. Ils ont ouvert le tournoi par un match nul 1-1 durement arraché contre la Suisse, Eric Wynalda marquant le but égalisateur. Ils ont enchaîné avec la victoire 2-1 contre la Colombie, avant de perdre 1-0 contre la Roumanie, vainqueur du groupe, pour avancer comme l'un des meilleurs troisièmes dans un format maladroit à 24 équipes (la moitié du nombre de nations qui participeront au Mondial 2026).

"Nous savions que nous serions les outsiders, peu importe contre qui nous jouerions", a déclaré Alexi Lalas.

Ils étaient largement inférieurs sur le papier pour les huitièmes. Les résultats des États-Unis contre la Suisse et la Colombie ne pouvaient être sous-estimés, mais un rendez-vous en huitièmes avec le Brésil s'annonçait forcément difficile. Ce match est depuis entré dans la légende du soccer américain comme une sorte de "défaite glorieuse". Le fait qu'il se soit joué le jour de la fête nationale (Independence Day) a bien sûr aidé.

Mais la réalité est que la Seleção a plus ou moins contrôlé une victoire sereine contre une équipe américaine qui n'en avait pas tout à fait assez ce jour-là. Ce ne fut pas sans drame, cependant. Le Brésilien Leonardo fut expulsé pour un coup de coude violent sur Ramos, donnant théoriquement aux États-Unis une chance de bousculer la Seleção. Mais les Brésiliens étaient simplement plus affûtés et plus intelligents, contents d'être pragmatiques pour assurer une victoire 1-0. Lalas a admis plus tard qu'il n'y avait pas vraiment eu match.

"Même à 10, ils étaient juste meilleurs que nous", se souvient-il. "Ils avaient l'expérience du jeu professionnel, du haut niveau. Ils étaient intelligents et athlétiques, et toujours très techniques."

Mais cette équipe porte un bel héritage. Ils n'étaient pas les plus doués techniquement, et manquaient d'expérience au haut niveau. Pourtant, ils avaient une vraie dureté, et sont, à certains égards, le modèle de courage et d'agressivité qui a servi de plan pour certaines des grandes équipes américaines au fil des ans. Des hôtes couronnés de succès ? Pas nécessairement. Mais ils furent merveilleusement robustes.

Des matchs à élimination directe passionnants

Ailleurs, les phases à élimination directe furent bien plus divertissantes. Les huitièmes et les quarts de finale ont offert des classiques. Cela a commencé avec Argentine-Roumanie en huitièmes. Dans n'importe quelle circonstance normale, l'Argentine aurait été largement favorite. Pourtant, c'était une Albiceleste qui cherchait comment jouer sans Maradona, dans l'urgence. Ils avaient perdu leur dernier match de groupe et abordaient les huitièmes dans une véritable mauvaise passe.

La Roumanie, quant à elle, était excellente. Ils n'avaient jamais gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde, mais après avoir terminé en tête du groupe A grâce au jeu exceptionnel de Gheorghe Hagi, ils avaient une chance. Ils prirent l'avantage en première mi-temps, et l'Argentine répondit cinq minutes plus tard. Et puis, les Roumains ont accéléré. Ils en ajoutèrent deux autres, Hagi marquant un troisième but décisif juste avant l'heure de jeu. Et même si l'Argentine menaça en fin de match, la Roumanie tint bon pour une victoire iconique 3-2.

"C'est le plus grand événement célébré par notre peuple depuis la révolution. C'est aussi le plus grand moment de notre histoire footballistique", déclara l'entraîneur Anghel Iordănescu.

Il y eut d'autres grands matchs. L'Italie, futur finaliste, faillit prendre la porte — elle perdait 1-0 contre le Nigeria après 87 minutes. Mais Roberto Baggio, star du tournoi, marqua à la 88e. Il inscrivit un second but en prolongation pour éviter ce qui aurait été une surprise monumentale.

Le Brésil eut besoin d'un but vainqueur à la 81e minute en quarts pour battre les Pays-Bas après avoir gâché une avance de 2-0. La "génération dorée" de la Bulgarie, menée par Hristo Stoichkov, battit l'Allemagne en quarts. Tout semblait prêt pour une finale mémorable.

Une conclusion en demi-teinte

Tant pis pour le spectacle. Le Brésil avait peut-être bâti sa réputation sur le style samba, mais son équipe de 1994 se contentait bien plus d'être intelligente dans son jeu. Ils regorgeaient de joueurs techniquement doués, mais n'avaient aucun problème à faire le dos rond pour obtenir des résultats. La finale, en effet, devint une bataille de milieu de terrain laborieuse. Mais cela convenait au Brésil.

"Nous avions des joueurs mûrs, expérimentés, et ils étaient sous une énorme pression", a déclaré plus tard Alberto Parreira. "Cela faisait trois ans de grande pression. Ensemble, nous avons appris à gagner sur et en dehors du terrain. Il était important de savoir gérer la presse, de faire face aux attentes des supporters et d'être capable de prendre du recul."

L'Italie, dans son style classique, était bâtie sur sa défense — malgré l'insistance de l'entraîneur pour qu'ils essaient d'être plus expressifs vers l'avant. Les deux équipes étaient excellentes au milieu de terrain, et cela s'est vu sous la chaleur de plus de 35 degrés au Rose Bowl. Aucune équipe ne voulait trop se découvrir, et l'excellente charnière défensive italienne composée de Paolo Maldini et Franco Baresi gardait la maison propre.

La bataille défensive signifiait que 90 minutes ne suffiraient pas pour déterminer un vainqueur, et les choses s'ouvrirent un peu en prolongation. Le Brésil commença à avoir ses moments, Romário causant des problèmes. La Seleção aurait dû gagner dans les derniers instants après un centre en retrait de Cafu pour Romário, mais il dévissa sa frappe à six mètres du but grand ouvert.

Finalement, tout se joua aux tirs au but. L'Italie manqua son premier, ce qui donna le ton pour la suite. Le poids du monde tomba sur les épaules du talisman Baggio, qui devait compenser deux échecs azzurri pour garder son équipe en vie. Au lieu de cela, il envoya le ballon dans les nuages, offrant au Brésil sa quatrième Coupe du Monde — et mettant fin à une finale largement oubliable.

"J'ai raté", a déclaré Baggio après coup, "mais je le retenterais."

Le lancement de la MLS 1.0

Les critiques ont tiqué lorsque les États-Unis ont remporté l'organisation du Mondial 94, en partie parce qu'il n'y avait pas de ligue professionnelle dans le pays. Et c'était un point juste. Comment une nation sans structure de football reconnue pouvait-elle accueillir une Coupe du Monde ? La NASL s'était désintégrée, et il n'y avait pas beaucoup de mouvement dans le pays pour lui trouver un successeur.

La FIFA a capitalisé là-dessus, stipulant que la candidature devait s'accompagner d'une garantie que les États-Unis lanceraient une ligue masculine domestique. En 1993, les plans furent mis en place, US Soccer approuvant la "Major League Professional Soccer" comme ligue de première division (plus tard raccourcie en Major League Soccer).

Et la ligue a bien réussi ses débuts en encourageant de nombreuses stars de la Coupe du Monde à rester au pays. Ramos fut le premier joueur signé, et fut "assigné" aux MetroStars. D'autres restèrent aussi. Lalas, Tony Meola, Wynalda, Jorge Campos et Carlos Valderrama restèrent tous aux États-Unis ou rejoignirent la ligue.

La MLS retarda son lancement de sa date initialement prévue en 1995 à 1996 en raison de divers problèmes, notamment un capital d'investissement insuffisant et des défis opérationnels liés à la localisation des équipes et aux accords de stade. Le premier match fut joué le 6 avril 1996.

"Nous savions que la Major League Soccer allait démarrer avant même le début de la Coupe du Monde. C'était le plan. Nous utiliserions le Mondial 94 comme une sorte de rampe de lancement", a raconté Meola à GOAL. "Nous plaisantons toujours sur le fait que nous avions deux boulots, n'est-ce pas ? Nous devions jouer. Il fallait se préparer pour le match et essayer de faire partie de l'équipe pour le Mondial. Mais ensuite, il fallait promouvoir le sport. Parce que le sport n'était clairement pas au niveau où il est aujourd'hui."

Que la MLS ait été un succès immédiat est sujet à débat. L'affluence fut forte lors de la première saison, et les 10 équipes étaient compétitives. L'arrivée de deux franchises d'expansion au cours des cinq premières années a également aidé. Mais il y eut des difficultés alors que la ligue cherchait ses marques, avec des équipes qui mettaient la clé sous la porte et des talents de premier plan qui regardaient ailleurs.

Mais une décennie plus tard, lorsque David Beckham a signé pour le LA Galaxy, la ligue, qui compte désormais 30 équipes, a décollé — et n'a plus jamais regardé en arrière.

La naissance de la culture soccer américaine

Et ainsi, le soccer aux États-Unis fut légitimé. Les chiffres du Mondial 94, à ce jour, restent remarquables. L'affluence totale de 3 587 538 spectateurs n'a jamais été éclipsée, malgré le fait que le tournoi soit passé de 24 à 32 équipes quatre ans plus tard. La moyenne de près de 69 000 spectateurs par match reste également un record.

Le succès commercial fut aussi immense, grâce à des accords de sponsoring lucratifs. Mais plus largement, on s'en souvient comme l'été où une grande partie des États-Unis est tombée amoureuse du soccer, même si peu s'attendaient à ce que ce soit le cas.

Il y a ceux, bien sûr, qui prétendront qu'il existait déjà une culture du soccer en Amérique avant l'arrivée de la Coupe du Monde. Mais en 1994, le jeu a forcé son chemin vers le grand public aux États-Unis pour la première fois, et il est prêt à passer à un tout autre niveau lorsque la version 2026 débutera en juin prochain.

"Si la Coupe du Monde 1994, qui reste la plus réussie à ce jour, est une indication, celle-ci changera la dynamique", a déclaré à GOAL Herculez Gomez, analyste pour ESPN FC et ancienne star de l'USMNT. "Cela a abouti à la naissance d'une ligue domestique et fondamentalement tout ce que nous avons aujourd'hui est grâce au Mondial 94. Cela peut aller encore plus loin. Cela pourrait être du carburant de fusée."

Le slogan de la Coupe du Monde 1994 était "Making Soccer History" (Écrire l'histoire du soccer). Et, 30 ans plus tard, on peut dire sans risque que les États-Unis ont plus que tenu cette promesse.