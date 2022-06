L’Inter propose 10M€ pour un prêt de Lukaku

La direction de l’Inter est en train de s’activer pour faire revenir au club le buteur belge Romelu Lukaku.

L'Inter est passé à l’offensive pour récupérer son ancien buteur Romelu Lukaku. Chelsea demande 15 millions pour un prêt tandis que les Lombards n’en proposent que 10.

Même s’ils ont déjà quasi bouclé le recrutement de Paulo Dybala, les Nerazzurri ne sont pas satisfaits de leur secteur offensif et c’est pourquoi ils misent beaucoup sur le retour de Romelu Lukaku. Alors que l’avenir de Lautaro Martinez demeure incertain, ils sont déterminés à faire revenir celui qui a été le grand protagoniste du Scudetto 2021.

La volonté des différentes parties est de conclure un accord

Après sa saison décevante à Londres, le joueur de 29 ans veut à nouveau quitter Chelsea et la possibilité de porter à nouveau le maillot de l'Inter lui plaît beaucoup. Il est clair que les "Blues" ne veulent pas brader l’avant-centre pour lequel ils ont payé une fortune il y a à peine un an et c’est pourquoi les négociations battent leur plein.

L'Inter a déjà contacté Chelsea pour officialiser sa volonté de signer le joueur en prêt, une formule qui conviendrait également à Lukaku lui-même mais qui, manifestement, se heurte à l'opposition de Chelsea. Les Blues demandent 15 millions d'euros en guise de compensation : l'Inter, pour le moment, n’en propose que 10.

Les pourparlers sont compliqués mais la volonté de toutes les parties converge vers un retour du joueur chez les Nerazzurri et une grande nouvelle est attendue à la fin de la semaine prochaine.