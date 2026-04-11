L'Inter Milan surprend Barcelone en gelant le transfert de Bastoni

Le nom d’Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan, est évoqué dans le cadre d’un transfert vers le FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Le joueur rêve de rejoindre le Barça, et l’Inter ne s’opposerait pas à son départ si les exigences financières du club étaient satisfaites.

Selon Mundo Deportivo, qui cite La Gazzetta dello Sport, le défenseur et le club ont trouvé un accord pour différer temporairement la décision, le dossier devant être rouvert après le sacre attendu en Serie A.

En tête de la Serie A avec 72 points, soit sept de plus que Naples, le club lombard semble promis au Scudetto.

Selon le quotidien, le défenseur fêtera d’abord le Scudetto avec les Nerazzurri avant d’évoquer, le moment venu, son éventuel départ vers la Catalogne.

Les discussions resteront gelées jusqu’à ce que le Scudetto soit mathématiquement acquis, afin de préserver la sérénité du vestiaire.

Selon le rapport, l’Inter n’autorisera pas le départ de son défenseur central pour moins de 70 millions d’euros, un montant supérieur au plafond fixé par le Barça.

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