L'Inter Milan remporte le Scudetto !

L’Inter Milan est le nouveau champion d’Italie après sa victoire contre l’AC Milan, lundi.

L’Inter Milan affrontait son voisin, l’AC Milan lundi soir à l’occasion de la 33e journée de Serie A. Ce derby de la Madonnina avait une saveur particulière puisqu’une victoire devait permettre aux Nerrazurri d’être sacrés champions d’Italie. Une occasion qu’ils n’ont pas manquée en dominant les Rossoneri sur un score de 2 buts à 1.

Le match solide de l’Inter Milan face à l’AC Milan

Comme un symbole, c’est lors d’un derby avec son plus grand rival que l’Inter Milan devait être sacré champion pour la 20e fois de son histoire. Les hommes de Simone Inzaghi étaient conscients de l’enjeu et l’ont démontré tout au long de la rencontre. Dominateurs dès l’entame de la partie, les Intéristes ont ouvert le score dès la 18e minute sur une tête de Francesco Acerbi, opportuniste.

Les Nerrazurri vont conserver cet avantage jusqu’à la pause avant que Marcus Thuram ne fasse le break en seconde période sur un exploit individuel à la 49e minute. L’AC Milan va réduire le score à la 80e grâce à Fikayo Tomori mais ne parviendra pas à égaliser dans un match qui aura été tendu dans les derniers instants avec les expulsions de Denzel Dumfries (Inter) et Davide Calabria (AC Milan).

L'article continue ci-dessous

Un champion prévisible

L’Inter Milan a remporté ainsi son 20e Scudetto. Un sacre impressionnant puisque la Serie A est encore à la 33e journée. Mais c’était prévisible puisque les hommes de Simone Inzaghi ont survolé le championnat italien cette saison. Avec 86 points, l’Inter compte notamment 17 points d’avance sur son dauphin, l’AC Milan. Un écart qui montre à quel point les Nerrazurri ont été très solides cette saison. En 33 matchs, l’Inter n’a encaissé que 18 buts et en a marqué 79 pour un bilan de 27 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Après donc 2021, Simone Inzaghi et ses hommes font leur grand retour sur le trône du football italien.