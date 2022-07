L’Inter Miami rêve de Lionel Messi

Un ancien dirigeant du FC Barcelone espère qu'il pourra un jour convaincre l'Argentin de s'installer en Floride.

Le directeur commercial de l'Inter Miami, Xavier Asensi, a admis que son équipe sauterait sur l'occasion de faire signer Lionel Messi si ce dernier décidait de s'installer en MLS.

L'Argentin s'apprête à entamer sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, après avoir quitté le FC Barcelone l'été dernier au bout d’une idylle de presque deux décennies.

À 35 ans, Messi n’est pas encore disposé à raccrocher les crampos, mais il a donné peu d'indications sur ce qu'il pourrait faire une fois qu'il aura quitté le Parc des Princes.

Qu'a dit Asensi à propos de Messi ?

"Est-ce que je signerais des joueurs comme Messi ? Oui, avec quelques réserves. On ne peut pas comparer Leo Messi avec un autre joueur, il est différent", a expliqué Asensi dans une interview au quotidien sportif barcelonais Mundo Deportivo.

"Cela dit, ce que nous voulons, c'est être la référence du football aux États-Unis et pour cela, l'important, ce sont les joueurs et le spectacle que l'on peut offrir. Pour cela, il faut les meilleurs joueurs, et les avoir est un véritable objectif dans ce club. En ce qui concerne Leo Messi, il y a lui et puis il y a tous les autres."

Messi pourrait-il signer à l'Inter ?

Asensi connaît bien Messi, puisqu'il a travaillé à Barcelone avant de rejoindre le conseil d'administration des nouveaux venus de la MLS, l'Inter Miami, qui a joué sa saison inaugurale en 2020.

"Cela dépend de lui et de ce qu'il veut", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si la légende argentine serait ouverte à un transfert aux États-Unis.

"Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, et je pense que Messi est le meilleur de l'histoire. A partir de là, c'est à lui de décider. Nous voulons être la référence du football aux États-Unis, c'est l'un des objectifs de l'organisation."

Messi est sous contrat jusqu'en juin 2023 au PSG, et doit encore s'engager dans des discussions pour prolonger son contrat au-delà de la saison prochaine.