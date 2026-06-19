Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l’Inter Milan s’apprête à recruter Marco Palestra. Le club lombard a mis cinquante millions d’euros sur la table pour le successeur potentiel de Denzel Dumfries.

Alors que l’international néerlandais s’apprête à quitter Milan, les dirigeants nerazzurri doivent trouver rapidement un successeur à la hauteur. Leur choix s’est porté sur Palestra, défenseur polyvalent de l’Atalanta.

Âgé de 21 ans, ce défenseur capable d’évoluer aussi au milieu de terrain est toujours sous contrat avec le club bergamasque, mais il a passé la saison en prêt à Cagliari. En 37 matchs, il a marqué un but et délivré quatre passes décisives.

Formé à l’Atalanta, il a disputé seize matchs avec l’équipe première et s’est surtout imposé la saison dernière.

Selon l’expert, les deux parties se sont déjà entendues sur les conditions personnelles et les derniers détails sont en cours de finalisation : le transfert devrait donc être officialisé sous peu.

Plus tôt cette année, l’ancien sélectionneur Gennaro Gattuso l’a également convoqué : il a fait ses débuts en barrages du Mondial contre l’Irlande du Nord avant d’entrer en jeu face à la Bosnie.

Il était également convoqué pour le match amical contre le Luxembourg, mais il est resté sur le banc durant les quatre-vingt-dix minutes.