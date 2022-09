L’Inter a pris une décision pour Lukaku

La direction de l’Inter Milan travaillerait actuellement pour étirer d’une saison le prêt de Romelu Lukaku en son sein.

L'Inter Milan souhaite prolonger le prêt de l'attaquant de Chelsea Romelu Lukaku pour une deuxième saison.

Le Belge a été signé par les Blues à l'été 2021 en provenance du club lombard et ce contre un montant de 120M€. Mais peu après, il a exprimé son désir de retourner à l'Inter Milan et Gianluca di Marzio de Sky Italia a révélé que les deux clubs espèrent trouver une solution à la saga Lukaku qui pourrait impliquer un autre prêt.

L’Inter et Chelsea en discussions pour Lukaku

DI Marzio a fait savoir ce week-end : "Il [Lukaku] a tout fait pour retourner à l'Inter. Je pense que Chelsea et l'Inter vont trouver la meilleure solution, peut-être un autre prêt, mais je vois son retour (à Chelsea) improbable.

"Dans cette transaction, l'Inter a payé 8 millions d’euros pour le prêt et paierait encore 9 millions d’euros pour un nouveau prêt l'année prochaine. Le prix baisserait ensuite de plus en plus si l'Inter décidait de le racheter", a poursuivi le journaliste.

Lukaku est actuellement indisponible en raison d’une blessure contractée en début de saison. Depuis son retour à Milan, il n’a pu disputer que trois rencontres, dont le dernier qui remonte au 26 aout.