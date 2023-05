L'indemnité de transfert de Jude Bellingham révélée : Combien le Real Madrid va payer le Borussia Dortmund pour la star anglaise cet été ?

Le Real Madrid est en pole position pour s'attacher les services de Jude Bellingham cet été, mais va devoir sortir le portefeuille.

Pour Jude Bellingham, tous les chemins mènent à Madrid. Ciblé par les meilleurs clubs de la planète et notamment de Premier League, l'international anglais va selon toute vraisemblance découvrir un nouveau championnat la saison prochaine et ne pas rentrer au pays comme la plupart des observateurs l'auraient souhaités.

Le Real prêt à débourser 130 millions d'euros

La prochaine étape pour Bellingham est presque confirmée, le Real Madrid devant annoncer la signature du milieu de terrain anglais de 19 ans au cours de la semaine prochaine. Le Mirror affirme que Madrid paiera une somme garantie de plus de 105 millions d'euros pour les services de Bellingham, avec 25 millions d'euros de bonus.

Au total, le transfert de Jude Bellinhgam pourrait donc atteindre les 130 millions d'euros si l'Anglais s'avère performant et parvient à faire en sorte que tous les bonus soient atteint. Les primes liées aux performances se situeront entre 2 millions d'euros et 4 millions d'euros chaque saison et dépendront du nombre d'apparitions et de buts de Bellingham, ainsi que des succès de l'équipe en championnat et en coupe.

Un salaire évolutif au fil des années

Selon des sources espagnoles, le salaire hebdomadaire de Jude Bellingham ne sera pas celui des meilleurs joueurs du club, mais des augmentations en 2025 et 2026 le rapprocheront de ces sommes. Le Real Madrid a envoyé des recruteurs l'observer 14 fois cette saison, mais a fait appel à des analystes pour étudier tous les matches qu'il a joués avec Dortmund.

Privé du dernier match décisif de la saison face à Mayence qui a vu le Borussia Dortmund échouer à la dernière journée du championnat en raison d'une blessure, Jude Bellingham aurait certainement aimé finir son aventure dans la Ruhr sur un titre de champion d'Allemagne qui échappe au club depuis plus de dix ans.

Jude Bellingham aura la lourde tâche d'aider le Real Madrid à reconquérir son titre de champion d'Espagne la saison prochaine, les Merengue ayant réussis à assurer leur deuxième place cette saison, mais surtout à revenir en force en Ligue des champions après son élimination en demi-finale de la compétition.