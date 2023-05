L'incroyable condition pour conserver Southgate à la tête de l'Angleterre

Alors que l'Angleterre est bien partie pour se qualifier à l'Euro 2024, Gareth Southgate a révélé l'incroyable condition pour prolonger son contrat.

Victorieuse de l'Italie puis de l'Ukraine il y a quelques semaines, l'Angleterre a parfaitement débuté sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Une compétition lors de laquelle les Three Lions concourront pour le titre après avoir atteint la finale en 2020 et une demi-finale de Coupe du monde en 2018. Des standards que les Anglais n'avaient plus connu depuis de longues années et qu'ils doivent à l'arrivée de Gareth Southgate à la tête de la sélection. Alors que des rumeurs d'une prolongation se font entendre, le sélectionneur a révélé une incroyable condition pour rester à la tête du pays.

L'incroyable condition pour prolonger Southgate

Cela fait 58 ans que l'Angleterre n'a plus soulevé de trophée et elle doit aujourd'hui le retour de l'espoir de titre à la nomination de Gareth Southgate à sa tête. Sous l'égide du sélectionneur anglais, les Three Lions ont en effet enfin recommencer à prester lors des grands tournois : demi-finale en 2018, finale en 2020, quart de finale en 2022. Une régularité qui plaide pour une prolongation de l'ancien entraîneur de Middlesbrough.

Pourtant, le principal intéressé ne se sent pas forcément de rester en place à la suite de l'Euro 2024, révélant une incroyable condition pour prolonger son contrat dans les colonnes du Daily Mail : « Qui sait? Je pense qu'on peut aller loin, on y va pour le [l'Euro 2024] gagner. Je ne pense pas à mon futur, seul le tournoi est au centre de mes préoccupations. Je ne pense qu'à cela. Nous devons bien jouer et parcourir un long chemin pour que [rester] puisse être une considération. »