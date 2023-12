L’importante révélation de Jérôme Rothen sur le mercato du PSG

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, a fait une importante révélation sur le mercato du club de la capitale, mardi.

Privé de plusieurs joueurs pour cause de blessure, le Paris Saint-Germain compte se renforcer à plusieurs postes cet hiver. Ces nouvelles recrues devraient offrir plus d’alternatives à Luis Enrique. Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a déjà une idée de la prochaine recrue du club de la capitale.

Le PSG diminué

Marquinhos, Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et plus récemment Fabian Ruiz, l’hécatombe se poursuit pour le Paris Saint-Germain. Face à ces blessures, Luis Enrique a mis la pression sur sa direction pour renforcer l’équipe. L’entraineur espagnol est particulièrement limité en défense et est obligé de bricoler sur certains matchs. A ce poste justement, le PSG va se renforcer lors du prochain mercato comme annoncé par Jérôme Rothen.

Rothen annonce la prochaine recrue du PSG

Le Paris Saint-Germain va recruter un joueur pour pallier l’absence prolongée de Presnel Kimpembe dans l’axe de la défense. A en croire Jérôme Rothen, le club de la capitale pourrait faire venir également un latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes dans l’effectif parisien.

« Il y a un recrutement qui aura lieu au poste de défenseur central axe gauche, voire un latéral gauche. Ils ont déjà ciblé le joueur et tout est ok de ce côté-là. J’aurais bien aimé vous donner le nom mais ça n’a pas encore fuité. Ce qui est sûr, c’est que par rapport à la blessure de Nuno Mendes et la lenteur de la reprise de Kimpembe, ils vont investir cet hiver sur ce défenseur central axe gauche. C’est une certitude. Ils ont le nom. Tout est finalisé. Tout le monde est d’accord. Ce n’est pas un jeune joueur mais avec de l’expérience », a révélé l’ancien parisien sur les ondes de RMC.