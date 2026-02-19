“L’homme de la dernière minute” : la nuit où Grosso est devenu éternel

Quelques nuits ont suffi pour transformer Fabio Grosso, un outsider, en héros national. De sa frappe décisive du gauche contre l'Allemagne à son penalty parfait à Berlin, l'histoire de Grosso est un incroyable récit d'humilité, de courage et de destin. D'un rêve né sur les terrains de Serie C2 jusqu'à la Coupe du Monde 2006, voici le parcours surprenant de l'homme de la dernière minute. Cette histoire, basée sur le récit de Federico Zanon, est l'un des épisodes d'Icons — une série GOAL qui revisite les dix dernières Coupes du Monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont définis, pour raviver l'esprit de chaque tournoi.

Getty Images

Le but qui a tout changé

« Le ballon est dégagé, Pirlo est là, Pirlo, encore Pirlo, avec le talon, la frappe... But ! But, Grosso ! Grosso ! But de Grosso, but de Grosso, but de Grosso ! Une minute à jouer, une minute à jouer, but de Grosso, but de Grosso, but de Grosso. Incroyable, incroyable, on mène et il reste une minute. On mène et il reste une minute. But de Grosso, but de Grosso. »

Près de 20 ans ont passé depuis cette nuit à Dortmund, mais les fans italiens gardent un souvenir limpide de la bande-son de la Coupe du Monde 2006, la dernière remportée par les Azzurri.

Le 4 juillet, l'Italie entrait dans la fosse aux lions du Westfalenstadion pour affronter les hôtes et favoris du tournoi, l'Allemagne. Les outsiders italiens devaient faire tomber tout un pays, un pays qui leur avait préparé les funérailles les plus classiques dans les journaux, avec des titres moqueurs comme « Pizza Arrivederci ».

Ce fut un match tendu et équilibré qui alla jusqu'en prolongation. Alberto Gilardino toucha le poteau, Gianluca Zambrotta la barre transversale et Gigi Buffon sortit un arrêt miraculeux face à Lukas Podolski. Puis, à la 119e minute, alors qu'un corner d'Alessandro Del Piero était repoussé par la défense allemande, Andrea Pirlo, le milieu de l'AC Milan, vit une ouverture qui semblait ne pas exister et trouva Fabio Grosso démarqué dans la surface. Grosso battit Jens Lehmann d'une frappe imparable du gauche, brossée et croisée.

Une minute plus tard, Del Piero portait le score à 2-0 sur une passe de Gilardino, scellant le match et envoyant l'Italie à Berlin, où elle allait remporter sa quatrième Coupe du Monde, aux tirs au but, contre la France. Mais c'est le but victorieux de Grosso contre l'Allemagne qui a marqué l'histoire. Sa célébration, courant vers un point indéfini du terrain en secouant la tête, hurlant « Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas », est devenue iconique.

Grosso fut finalement étreint par Zambrotta, Fabio Cannavaro et Buffon, qui avait traversé tout le terrain pour célébrer avec lui. Mais pas par Marco Materazzi, qui après 120 minutes de combat n'avait plus la force de rejoindre ses coéquipiers. Il s'agenouilla à la place et serra dans ses bras la personne la plus proche : l'arbitre mexicain Benito Archundia, qui tenta en vain de se défaire du défenseur central italien.

Ce but changea la carrière de Grosso, son cri faisant écho à celui de Marco Tardelli lors de la finale du Mondial 1982, alors qu'une nouvelle génération d'Italiens goûtait à la gloire mondiale.

Getty Images

Indispensable

2006 fut indubitablement la Coupe du Monde de Grosso. Plus encore que celle de Buffon, Francesco Totti, Pirlo ou du futur Ballon d'Or Cannavaro. L'histoire de Grosso est unique, sa trajectoire aussi belle qu'inattendue, de remplaçant à titulaire, de joueur de complément à protagoniste absolu.

Même Marcello Lippi, qui l'avait régulièrement appelé pour les qualifications et l'avait retenu dans ses 23 après une bonne saison à Palerme, n'aurait jamais pensé avoir sous la main un latéral de classe mondiale.

Le but de Grosso contre l'Allemagne ne fut que l'un des nombreux moments forts qu'il produisit au cours de ce mois. Après avoir été laissé sur le banc pour le seul match que l'Italie n'a pas gagné (le nul 1-1 contre les États-Unis en poules), Grosso fut déterminant contre l'Australie en huitièmes et contre la France en finale, convertissant le penalty décisif qui envoya l'Italie au sommet de l'Olympe du football.

La victoire contre l'Australie, entraînée par le redoutable Guus Hiddink, fut le tournant du Mondial italien. Le penalty de Totti dans le temps additionnel, qui assura le passage en quarts, fut obtenu par Grosso quelque 40 minutes après que les Azzurri eurent été réduits à 10 suite à l'expulsion de Materazzi. Bien que Lucas Neill et les Socceroos aient protesté, Grosso et l'Italie ne se virent pas refuser leur destin.

« C'était un penalty clair », dira Grosso plus tard aux médias italiens. « J'ai poussé le ballon et le défenseur m'a bloqué par derrière avec ses épaules. Bien sûr, ma course n'était pas belle à voir, et c'était assez fatiguant vu le stade du match, mais c'était certainement efficace. »

Totti a fini sur la feuille de match, mais sans la contribution de Grosso, l'histoire aurait probablement été différente.

Getty Images

Impact final

Après son impact contre l'Australie et l'Allemagne, Grosso a apposé sa signature sur le match le plus important du football : la finale de la Coupe du Monde, et ce au moment le plus crucial, en marquant le cinquième tir au but décisif.

« Pourquoi moi ? » fut la réponse instinctive de Grosso à Lippi quand le coach lui annonça qu'il tirerait en cinquième position après Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi et Del Piero. Totti avait été remplacé, et bien que l'attaquant Luca Toni et le capitaine Cannavaro fussent des options, Lippi confia la responsabilité à son latéral gauche méconnu.

« Tu es l'homme de la dernière minute », fut la réponse de Lippi, dite avec une grande conviction et sans hésitation, en référence aux exploits de Grosso aux tours précédents. Pourtant, il était tout sauf un spécialiste de l'exercice. Avant cette nuit à Berlin, son dernier penalty remontait à cinq ans plus tôt, en 2001, lorsqu'il jouait pour Chieti en Serie C2, la quatrième division italienne.

Dans ces moments-là, avec les yeux de millions de personnes rivés sur vous, sachant que la joie ou la douleur, le rêve ou le cauchemar dépendent uniquement de ce que vous produirez dans les secondes à venir, la pression peut vous consumer. La ligne entre l'échec et l'immortalité est infime.

« J'ai essayé par tous les moyens de rester calme intérieurement », a rappelé Grosso dans une interview au site de la FIFA. « Dans des moments comme ça, l'expérience compte peu ou pas du tout. Les compétences techniques sont certes nécessaires, mais plus que toute autre chose, il faut être capable d'atteindre un état mental particulier dans les instants précédant la course d'élan. »

Le souvenir de ces instants reste vivace pour les supporters italiens, même après tant d'années. La marche lente de Grosso, essayant de s'isoler de tout et de tous, avant de prendre le ballon et de le placer soigneusement sur le point de penalty. Lippi enlève ses lunettes et s'essuie les yeux tandis que d'autres sur le banc ne veulent pas regarder. Cannavaro reste immobile, comme il l'a été durant les quatre tirs de ses coéquipiers. Pirlo l'enlace par derrière. Les caméras reviennent sur Grosso, qui se tourne vers l'arbitre, puis se reconcentre, ne regardant ni Fabien Barthez ni le coin du but. Son regard semble perdu, n'offrant aucun point de repère. Il passe rapidement sa langue sur sa lèvre inférieure, jette un bref coup d'œil vers le haut, prend une longue course d'élan et décoche une frappe parfaite, haute, puissante et croisée, ne laissant aucune chance à Barthez parti sur sa droite. Un but victorieux qui terrasse la France, l'ultime némésis de l'Italie, et place les Azzurri sur le trône.

« Je me souviendrai toujours que j'ai mis fin à la malédiction, celle qui pesait sur l'Italie dans les tournois majeurs et en particulier dans les matchs finissant en prolongation ou aux tirs au but », a déclaré Grosso. « De la finale du Mondial 94 aux quarts de France 98, à la sensationnelle finale de l'Euro 2000, sans parler d'Italia 90 et du Mondial 2002. Nous étions un peu inquiets avant le dernier match en Allemagne en 2006, mais nous avons réussi à garder notre sang-froid et M. Lippi nous a donné un coup de main décisif pour trouver notre confiance en nous. »

Getty Images

Sorti de nulle part

Avant la Coupe du Monde, personne n'aurait cru que Grosso deviendrait un héros national. Non seulement une victoire italienne semblait improbable vu le scandale du Calciopoli qui engloutissait le football italien à la veille du tournoi, mais Grosso était loin d'être un nom connu.

« Mon parcours est celui d'un jeune homme passionnément dévoué au football, ayant passé quatre ans en Ligue Eccellenza (5e division), et à 22 ans j'étais en C2. Au mieux, je pouvais rêver de jouer en Serie A », expliquait Grosso à La Repubblica. « Mais au-delà des rêves réside l'utopie. On me disait : "Viens, on t'emmène jouer ici ou là", mais je leur demandais juste de me laisser où j'étais. "Si je peux", répondais-je, "j'y arriverai plus tard". Je voulais suivre mon propre chemin sans brûler les étapes. »

Une anecdote de son époque au Renato Curi peint un tableau parfait du caractère de Grosso : « J'étais très jeune, et à la veille de notre premier match en Serie D, mon entraîneur appelait les joueurs les plus importants le soir avant le match pour les dernières consignes. Quand il a appelé chez moi, cependant, il n'a pas pu me joindre. J'étais sorti avec mes amis. Je prenais tout ça comme un jeu... Je me sentais encore comme un amateur. Mais il avait beaucoup de foi en moi. »

« Ma mère m'a appelé pour me parler du coup de fil. Elle était déçue aussi. Le lendemain, il y a eu une réunion pour parler de ce qui s'était passé, de la déception que j'avais causée au coach. Lors du match, j'ai marqué un triplé et nous avons gagné 6-2. À partir de ce jour, je suis devenu un professionnel. »

Grosso est entré dans l'histoire comme un excellent latéral, mais peu se souviennent de ses débuts comme meneur de jeu offensif. « J'étais un artiste qui est devenu latéral pour faire avancer sa carrière », a-t-il dit à La Repubblica. « Je jouais toujours numéro 10, puis à Pérouse le latéral gauche était suspendu et j'ai joué là. Au lieu d'être transféré en Serie C, je suis devenu titulaire en Serie A et j'ai commencé une nouvelle vie. Aux carrefours, j'ai presque toujours pris le bon chemin. C'est de la chance, mais pas seulement. »

« Lors de mes débuts en Serie A à San Siro contre l'Inter, j'étais sur le point de marquer l'égalisation à la 91e minute », a-t-il poursuivi. « J'ai touché le poteau. Puis, l'Inter a contre-attaqué, j'ai commis une faute et j'ai été expulsé. J'aurais pu m'effondrer, mais d'une certaine manière je suis né de nouveau. Et je n'ai aucun regret : j'ai toujours été moi-même. »

La victoire de Grosso est celle d'un rêveur ; le penalty à Berlin fut le sommet d'une carrière de bon footballeur, certainement pas celle d'une star. Il accepte cette étiquette sans sourciller.

« Le problème était l'attente générale : je n'étais pas [Antonio] Cabrini ou Paolo Rossi, je n'étais pas Salvatore Schillaci, mais tout le monde s'attendait à ce que je le sois. C'est pourquoi je n'aime pas parler de mon penalty à Berlin : c'est une partie du voyage, un épisode, mais j'ai tellement vécu avant et après ce tir. Peu de gens l'auront remarqué, mais c'est très bien ainsi. Je me suis toujours demandé ce qu'un amateur qui avait gravi petit à petit les échelons professionnels, partant de si bas, faisait parmi les vrais champions. Je n'étais pas convaincu de mes qualités pour être là, mais je savais comment y être. »

Getty Images

La descente

Après 2006, la carrière de Grosso a décollé, du moins sur le papier. La joie de Berlin lui a ouvert les portes de l'Inter, avec qui il a fait ses débuts en Ligue des Champions et remporté le Scudetto sous Roberto Mancini, bien que sur le plan personnel, les choses ne se soient pas passées exactement comme espéré.

Grosso a terminé la saison avec 35 apparitions toutes compétitions confondues, marquant trois buts, mais il n'était pas central dans les plans de l'Inter, à tel point qu'à la fin de la campagne, il a préféré rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ses deux années à Gerland furent pleines de succès, remportant un titre de Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Cependant, à l'été 2009, Grosso décida de retourner en Italie et rejoignit la Juventus. À ce stade, toutefois, sa carrière était sur le déclin.

Grosso accepta une baisse de salaire de 50 % pour aller à Turin, mais son aventure en noir et blanc, où il portait l'historique numéro 6, ne décolla pas. Après une bonne première saison, le latéral fut écarté de l'équipe, pour n'être réintégré que par nécessité par l'entraîneur Luigi Delneri.

Avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, Grosso joua quelques matchs mais fut ensuite mis de côté à nouveau, à tel point qu'il fut le seul membre de l'effectif à ne pas participer à la cérémonie du trophée lorsque la Juventus remporta le titre de Serie A, et il partit libre cet été-là. Le 5 décembre 2012, Grosso prit la décision de prendre sa retraite, justifiant son choix quelques mois plus tard.

« J'ai décidé de quitter le terrain en tant que joueur après avoir obtenu d'énormes satisfactions parce que je n'avais plus la faim qui m'avait distingué. Je suis allé à l'étranger et j'ai joué pour de grandes équipes en Italie. Cette carrière m'a tant donné et restera toujours avec moi. Je voulais arrêter pour profiter davantage de ma famille et cultiver mes hobbies comme le tennis et la boxe. C'est ma vie. »

Getty Images

Carrière d'après joueur

En 2013, Grosso a commencé sa carrière d'entraîneur avec la Primavera de la Juventus, d'abord comme adjoint d'Andrea Zanchetta avant de prendre sa place, remportant le Tournoi de Viareggio en 2016 et perdant les finales de Coupe et de championnat respectivement contre l'Inter et la Roma.

À l'été 2017, Grosso fut engagé par Bari en Serie B et les mena à une sixième place, pour voir son contrat résilié à la fin de la saison suite aux problèmes extra-sportifs du club menant à sa faillite. Grosso recommença avec une autre équipe de deuxième division, Vérone, mais fut limogé dans les dernières semaines de la saison avec l'équipe proche des places de barrages.

La première expérience de Grosso comme manager en Serie A fut désastreuse, supervisant trois défaites en autant de matchs à la tête du Brescia de Mario Balotelli, ce qui mena à son renvoi rapide. De là, il partit pour la Suisse et Sion, mais les choses n'allèrent pas beaucoup mieux, son licenciement survenant avec l'équipe juste une place au-dessus de la zone rouge.

En mars 2021, Grosso retourna en Italie, prenant la relève de son coéquipier champion du monde Alessandro Nesta à Frosinone, et réussit à les sauver de la relégation. Il resta en Ciociaria jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, assurant la montée en Serie A à trois journées de la fin. Le 16 septembre 2023, il signa à Lyon, mais partit après seulement sept matchs, n'ayant obtenu qu'une victoire, deux nuls et quatre défaites. Son aventure en France reste surtout marquée par l'attaque du bus de l'équipe lyonnaise par des fans marseillais, qui jetèrent des projectiles sur les visiteurs au Vélodrome, dont l'un toucha Grosso à l'œil.

Depuis 2024, Grosso entraîne Sassuolo, qui a remporté la Serie B la saison dernière et a été promu dans l'élite. En tant qu'entraîneur, tout comme en tant que joueur, son but est de gagner, mais ce n'est pas tout.

« Je n'ai jamais voulu de charité, je n'ai jamais vécu de mes rentes. Je n'aime pas parler des choses, j'aime les faire. J'ai arrêté de jouer en coupant tout, j'ai éteint la lumière soudainement. Quelqu'un a écrit : "Grosso veut prendre sa retraite", et je l'avais déjà fait six mois plus tôt. Je l'ai fait si discrètement que personne n'a remarqué. Et je n'ai écrit aucun livre, je ne suis pas devenu une personnalité de la télévision. Je suis resté sur le terrain avec les gars. Je veux qu'ils apprennent à persévérer dans les situations difficiles, à ne pas se satisfaire du strict minimum. C'est humain de craindre les défis, mais cette peur doit être transformée en courage. Et sur le terrain, ne jamais trop réfléchir : réfléchir ralentit l'action. Pour moi, entraîner est aussi une façon de rendre une partie de la chance que j'ai eue. Je veux que mes gars soient heureux et satisfaits. »