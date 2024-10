L'hommage émouvant de Cristiano Ronaldo à son père

Al Nasr FC vs Al-Orobah FC

La star d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a dédié son dernier but en Arabie saoudite à son défunt père.

L'icône mondiale a marqué ce qui s'est avéré être le but de la victoire 2-1 d'Al-Nassr contre Al-Rayyan en Ligue des champions de l'AFC lundi soir. Après avoir marqué, il a pointé le ciel pour célébrer son but dans un hommage émouvant à son défunt père.

S'exprimant après le match, Ronaldo a déclaré : "Le but d'aujourd'hui a une saveur différente... J'aurais aimé que mon père soit en vie car c'est aujourd'hui son anniversaire".

Bien que le but de Ronaldo ait été émouvant, cela n'a pas empêché le joueur de 39 ans de célébrer son septième but en huit matches toutes compétitions confondues. Même à son âge, Ronaldo est toujours en pleine forme et apporte à son équipe qui cherche à concourir sur tous les fronts en Arabie saoudite.

Après une autre performance fantastique, Ronaldo sera de retour en action samedi contre Al-Orobah en Saudi Pro League. Plus de buts lors de ce match pourraient accélérer les négociations de prolongation de contrat récemment ouvertes pour garder Ronaldo à Al-Nassr.