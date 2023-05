Le manager de Manchester City a tenu des propos assez étonnants au sujet d'Arsenal, cette semaine.

Toujours poli et policé, Pep Guardiola manie bien les discours de façade. Le dernier exemple en date a eu lieu ce mercredi, une semaine après la victoire retentissante de son équipe contre Arsenal, dans un choc décisif pour le titre de champion d'Angleterre (4-1).

Guardiola estime qu'Arsenal doit être heureux



Alors que ce résultat place City dans une posture très favorable pour conserver sa couronne, Pep Guardiola a préféré consoler son concurrent. "Après sept ans, Arsenal s’est qualifié pour la Ligue des Champions. C’est l’objectif d’Arsenal, non ?, a lâché le technicien catalan. Peut-être que l’ambiance est un peu moins bonne pour eux en ce moment, mais ils ont remporté le titre le plus important de la saison avec cette qualification pour la C1. C’est intéressant financièrement, c’est prestigieux et ça amène de nouvelles recrues. Pour plusieurs raisons, c’est le titre le plus important aujourd’hui, et de loin".



"Ils ont perdu leur dernier match (1-4 face à City, l’interview ayant été réalisée avant la victoire 3-1 des Gunners contre Chelsea mardi) et tout le monde dit 'Oh non, ils sont tristes', a continué Guardiola. Moi, je suis sûr qu’ils doivent être très heureux parce qu’ils ont réalisé un exploit incroyable avec ce retour en C1", a-t-il conclu. Pas sûr que cette sortie suffise à consoler Mikel Arteta et les Gunners.