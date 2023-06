L'étrange conseil de Spider-Man pour Harry Kane et Heung-min Son

Alors qu'Harry Kane et Heung-min Son sont annoncés sur le départ à Tottenham, les deux attaquants ont reçu un étrange conseil de Spider-Man.

Actifs à Tottenham depuis respectivement le début de sa carrière et 8 ans, Harry Kane et Heung-min Son semblent tout doucement avoir fait le tour de la question dans le Nord de Londres. D'autant plus qu'à 29 et 30 ans, les deux attaquants n'ont toujours remporté aucun trophée collectif en club. Une carence importante sur leur CV et dans leurs ambitions personnelles que seul un départ des Spurs pourrait, semble-t-il, changer. Et justement, les deux avants sont annoncés en partance bien que leur club ne soit pas vendeur. Dans une situation particulière, ils ont reçu un étrange conseil de Spider-Man.

Spider-Man conseille Kane et Son

Vous ne le savez peut-être pas mais Tom Holland, l'acteur qui incarne actuellement Peter Parker et donc Spider-Man au cinéma, est un grand fan de Tottenham depuis sa plus tendre enfance. Et il n'hésite pas à régulièrement donner son avis sur l'évolution de son club de coeur. Il vient, à cette occasion, d'être interrogé sur ce qu'il dirait à Harry Kane, buteur légendaire des Spurs, si il en avait l'occasion. Et son conseil n'a pas manqué d'étonner.

Malgré son biais de supporter, Tom Holland n'y est pas allé par quatre chemins pour donner un conseil à Harry Kane : « Qu'il aille à Madrid. Qu'il soit le meilleur joueur du monde comme il mérite de l'être. Il est temps qu'il ait l'occasion de réaliser ses ambitions. » Et ce n'est pas tout puisque Spider-Man s'est également avancé sur Heung-min Son : « C'est mon joueur préféré mais je lui dirais qu'il aille avec lui [Harry Kane]. Allez-y ensemble, allez gagner la Ligue des Champions s'il vous plaît. »

En fin de contrat en 2024, l'avenir d'Harry Kane est particulièrement incertain. Actif sur le dossier, le Real Madrid semble avoir ralenti l'allure depuis le déclenchement de l'affaire Kylian Mbappé tandis que Manchester United aimerait toujours s'offrir le buteur mais Tottenham refuse de vendre son attaquant à un concurrent direct. Quant à Heung-min Son, il a déjà déclaré qu'il ne quitterait pas les Spurs cet été et ne semble pas concevoir d'aller voir ailleurs dans le futur.