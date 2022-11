L’Espagne lance sa Coupe du Monde avec une balade

Pour son entrée en matière dans le Mondial, l'Espagne n'a pas fait dans la demi-mesure en écrasant le Costa Rica.

Si l’Allemagne est tombée dans le piège du Japon quelques heures plus tôt, l’Espagne n’a pas tremblé face au Costa Rica ce mercredi après-midi. Imposant leur jeu collectif dès le début, la Roja a rapidement étouffé une équipe du Costa Rica bien en-dessous. Et il n’aura fallu que 11 minutes pour qu’elle cède. Sur un superbe enchaînement, Dani Olmo ouvre le score et lance parfaitement son équipe.

L’Espagne imprenable

10 minutes plus tard, les hommes de Luis Enrique ont fait étalage de leurs qualités collectives pour inscrire le deuxième but par Marco Asensio bien servi par Jordi Alba, avant que Ferran Torres ne convertisse un penalty à la demi-heure de jeu. Le break est déjà fait et les Costariciens ne semblent pas en mesure de réagir.

Les champions du Monde 2010 repartent au vestiaire avec 3 buts d’avance, sans n’avoir concédé le moindre tir de leurs adversaires. Le deuxième acte commence sur les mêmes bases et encore une fois, il ne faut que dix minutes à Ferran Torres pour inscrire un doublé, bien aidé par une sortie plus qu’hasardeuse de Keylor Navas. Toujours aussi inoffensifs, les Costariciens continuent de subir et ne tirent toujours pas au but. À un quart d’heure du terme, Gavi reprend un centre de Morata à l’entrée de la surface, sa superbe volée heurte le poteau avant de rentrer et de porter le score à 5-0.

18 - Âgé de 18 ans et 110 jours, Gavi est le buteur le plus jeune en Coupe du Monde depuis Pelé lors de la finale de l'édition 1958, contre la Suède (17 ans et 249 jours). Prodige. #ESPCRC pic.twitter.com/S4mDfZdcmb — OptaJean (@OptaJean) November 23, 2022

À la 90ème minute, Carlos Soler s’invite à la fête en inscrivant le 6ème but de son équipe en suivant bien un ballon mal repoussé par Keylor Navas. Même avec ce score de tennis, l’arbitre décide de ne pas abréger les souffrances des Sud-Américains en indiquant 8 minutes d’arrêt de jeu. Il n’en faut que 2 à Morata pour marquer son 28ème but sous le maillot espagnol.

537 – record de passes réussies en 1re période d’un match de Coupe du Monde (depuis 1966) :



🥇Espagne v Costa Rica aujourd’hui – 537

🥈Allemagne v Japon aujourd’hui – 422

🥉Espagne v Russie en 2018 – 395



Tiki-taka. #ESPCRC pic.twitter.com/XvBfZ9Iokd — OptaJean (@OptaJean) November 23, 2022

7-0 score final. Sans concéder le moindre tir et avec plus de 80% de possession, l’Espagne réalise une entrée en matière des plus tranquilles et affirme son statut de favori dans le Groupe E et même dans la compétition.