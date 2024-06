L'Espagne exclue de l'Euro à cause de Lamine Yamal ?

L'Espagne pourrait se voir infliger une amende pour avoir fait jouer Lamine Yamal, jeune prodige de 16 ans, contre l'Albanie lors de l'Euro 2024.

La star du FC Barcelone a débuté les deux matches de la Roja depuis le début de la compétition et a battu d'autres records. Yamal n'aura 17 ans que le 13 juillet, soit la veille de la finale du Championnat d'Europe.

Il aura un rôle clé à jouer pour permettre à l'Espagne de participer à cette compétition, mais il risque d'enfreindre quelques règles en cours de route. La loi allemande stipule que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler au-delà de 20 heures. Cette législation est légèrement assouplie en ce qui concerne les athlètes, qui peuvent travailler jusqu'à 23 heures.

Le match entre l'Espagne et l'Albanie doit débuter à 21 heures, heure locale, ce qui rapprochera Yamal du couvre-feu de 23 heures. La législation du travail prend également en compte tout ce qui se passe à la fin d'une journée de travail - service de presse, signature d'autographes, etc. - et Lamine Yamal pourrait donc se voir infliger une amende de 30 000 euros par la Fédération espagnole de football.

Le média allemand Bild rapporte que l'Espagne est sûre d'éviter toute sanction sportive pour avoir aligné Yamal, mais qu'elle pourrait être piquée financièrement. Luis de la Fuente a la possibilité de laisser Yamal au repos, la Roja étant déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 après avoir pris le maximum de points lors de ses deux premiers matches.