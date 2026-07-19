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L'Espagne étouffe l'Argentine… et le numéro étrange de Messi en est la preuve !

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Espagne
Argentine
É.-U.

La brigade « Tango » a totalement disparu dans le jeu offensif.

L'équipe d'Espagne a totalement dominé la première mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026, face à l'Argentine, au stade « MetLife » de New York, aux États-Unis.

Bien que la première période se soit conclue sur un score nul et vierge, la possession était majoritairement espagnole, les Argentins se repliant dans leurs zones défensives et tentant de lancer des contre-attaques rapides.

Les Espagnols ont toutefois manqué plusieurs occasions, butant sur un Emiliano Martínez vigilant, tandis que l’attaque argentine, menée par Lionel Messi, est restée muette, sans créer la moindre occasion devant Unai Simón.

Une statistique d’Opta, relayée sur X, résume cette domination : Messi n’a touché le ballon qu’une seule fois lors des 15 premières minutes, et ce, uniquement au coup d’envoi.


La Roja vise un deuxième sacre mondial après 2010.

De son côté, l’Argentine vise un deuxième sacre consécutif et un quatrième au total.


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