« L'ère post-Bastoni » suscite l'optimisme du FC Barcelone sur le marché des transferts

Barcelone se montre optimiste quant à la possibilité de recruter l'Italien Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, lors du prochain mercato estival.

Selon le journal italien « La Gazzetta dello Sport », l'Inter Milan a déjà commencé à envisager « l'après-Bastoni » en proposant des noms pour le remplacer, alors que le joueur est la priorité de la direction de Barcelone pour renforcer sa défense.



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Le journal souligne que le prestige sportif et social dont jouissait Bastoni en Italie s'est considérablement érodé ces derniers temps, en raison de deux incidents qui ont déclenché une vague de critiques à son encontre ; le premier remonte à la mi-février dernier, lorsqu’il a provoqué l’expulsion du joueur de la Juventus Pierre Kalulu, et le second après avoir reçu un carton rouge lors du match de barrage de la Coupe du monde entre l’Italie et la Bosnie, ce qu’une grande partie des supporters a considéré comme la cause principale de l’absence des « Azzurri » de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Elle a précisé que la situation de Bastoni à l'Inter Milan était passée de « intouchable » à « sur le marché », Barcelone apparaissant comme la destination préférée et la plus probable pour le joueur.

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Le journal italien a déclaré que les discussions sur « l'ère post-Bastoni » laissaient présager son départ imminent, mais que cela ne signifiait pas nécessairement un transfert à Barcelone, d'autres clubs non italiens surveillant la situation de près. Le Barça reste toutefois le club le plus intéressé par son recrutement depuis longtemps, bien avant ses crises actuelles.

La direction de l'Inter n'a pas l'intention de céder Bastoni facilement, après avoir rejeté la première offre de Barcelone, qui s'élevait à 45 millions d'euros, alors que l'Inter demande au moins 60 millions d'euros pour se séparer de l'un de ses piliers défensifs.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Barcelone n'a pas l'intention de baisser les bras et continuera de faire pression sur l'Inter pour faire baisser le prix du défenseur italien.



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