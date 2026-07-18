L'équipe de Messi affronte la tempête et active le plan d'urgence à la veille de la finale tant attendue

La sélection argentine a poursuivi ses préparatifs intensifs en vue de la finale très attendue contre l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, prévue dimanche soir, dans une ambiance de concentration et de prudence à quelques heures du match le plus important du tournoi.

Au cours des dernières heures, la ville de New Jersey a été frappée par de fortes pluies et de violents orages, perturbant directement les préparatifs des deux équipes avant cette finale très attendue.

La sélection espagnole a dû reporter puis annuler sa dernière séance d’entraînement en raison de l’activité orageuse aux abords du stade, le staff technique privilégiant la sécurité des joueurs.

De son côté, l’Argentine a maintenu son programme et a effectué sa dernière séance comme prévu, malgré les intempéries.

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Cette décision revêt une importance particulière, car le terrain d’entraînement de l’Argentine n’est situé qu’à environ 8 kilomètres du centre d’entraînement de l’équipe d’Espagne, ce qui signifie que les deux équipes ont été confrontées à des conditions météorologiques pratiquement identiques.

L’équipe de Lionel Messi a ainsi voulu envoyer un signal fort : elle est prête à livrer bataille quel que soit le contexte, et son objectif de soulever une deuxième Coupe du monde consécutive l’emporte sur toute autre considération.