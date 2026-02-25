Dans une vidéo TikTok enflammée de GOAL's FanZone, un fan de football passionné, FirasTalksFootball, relance le débat séculaire en opposant l'équipe emblématique de Manchester United de Sir Alex Ferguson en 2008 aux Centurions de Manchester City, qui ont battu tous les records en 2017-2018.

« L'équipe de United de 2008 est la meilleure équipe de Premier League de tous les temps », affirme Firas avec audace.

Cependant, cette affirmation est rapidement contredite par un autre animateur. « Avez-vous entendu parler des Centurions ? », lui demande-t-il, faisant référence à la saison à 100 points de City. La critique se poursuit avec des questions pointues : « Avez-vous entendu parler d'Agüero ? Avez-vous entendu parler de Sané ? Regardez-vous le football ? »

Firas répond, incrédule : « Leroy Sané devant Rooney, Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, tous ces gars-là. Tu me parles d'un certain Leroy Sané ? »

Soulignant l'importance du surnom, l'autre animateur dit : « On les appelle les Centurions pour une raison. Tu sais ce que signifie Centurions ? »

Firas s'est empressé de souligner que, même si les deux équipes avaient connu une saison très réussie, United avait l'avantage. « Nous avons tous les deux remporté la Premier League. Mais devinez quoi ? Au cours de cette même saison, nous avons également remporté la Ligue des champions. »

Cette année-là, nous étions en compétition contre le Chelsea de 2008, l'Arsenal de 2008, Fabregas et Van Persie, le Liverpool de 2008 avec Steven Gerrard et Fernando Torres. » Pour conclure, il affirme : « Nous étions en compétition contre une élite beaucoup plus difficile à battre que lorsque City a remporté ce titre. »

Alors, quel est votre verdict ? Le Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 est-il toujours la meilleure équipe de Premier League de tous les temps, ou donnez-vous la couronne aux Centurions de City ?