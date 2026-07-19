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FrankrijkIMAGO
Siep Engelen

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L’Équipe a épinglé le joueur français et lui a collé la note de 2 : « Un cauchemar. »

Coupe du monde
France
Angleterre
R. Cherki

La première mi-temps dramatique du match France-Angleterre lors de la Coupe du monde a également fait des vagues dans les médias français. Comme à son habitude, L’Équipe distribue des notes sans ménagement. 

Rayan Cherki, habituellement star à Manchester City, est particulièrement épinglé et écope, comme quatre de ses coéquipiers, d’un cinglant 2/10. 

« Avait-il l’intention de bouleverser la hiérarchie après la préparation ? L’ancien joueur de Lyon a réalisé dix premières minutes correctes, mais ce qui a suivi tenait plutôt du cauchemar : mauvais choix, passes lentes, engagement défensif peu efficace. » 

De plus, L’Équipe regrette l’attitude « agaçante » de Cherki durant ce Mondial. Dès la première pause, le virtuose du ballon s’est à nouveau disputé avec Deschamps. « Il a eu la bonne idée de se disputer avec Deschamps à la mi-temps », ironise le journal. 

Cherki n’est d’ailleurs pas le seul à écoper d’un 2 : Désiré Doué, Théo Hernández, Ibrahima Konaté et Malo Gusto sont également sanctionnés. Seul Gusto a été maintenu sur la pelouse après la mi-temps par Deschamps. Hugo Guillemet, journaliste à L’Équipe, ne trouve rien à sauver dans le premier acte des Bleus. 

« Ce match était tout simplement ridicule. Rien ne semblait avoir été préparé et chacun faisait ce qu’il voulait. On aurait dit un match de cinq contre cinq avec des joueurs complètement à bout et qui s’en fichaient complètement. Ils n’avaient qu’une envie : aller prendre leur douche », s’indigne-t-il. 

« N’avaient-ils donc plus un soupçon de fierté ? C’est une Coupe du monde ! Tout le monde rit à la fin, mais on encaisse six buts. Ils ont affronté deux grandes nations et, à deux reprises, ça a été un énorme fiasco », conclut Guillemet.

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