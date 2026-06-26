Bobista, le sélectionneur de l’équipe nationale du Cap-Vert, a salué le niveau de l’équipe saoudienne, constatant une nette progression récente de ses joueurs, tout en affichant sa confiance en la capacité de son groupe à se qualifier pour le tour suivant.

Les deux équipes s’affronteront samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Lors d’une conférence de presse d’avant-match rapportée par le journal saoudien « Al-Riyadiah », Bobista a déclaré : « La sélection saoudienne est un adversaire coriace, mais nous misons sur notre organisation et nous avons confiance en notre stratégie. »

« Nous savons que la rencontre sera difficile, mais nous aborderons le match avec intensité pour exprimer notre potentiel. Nous affrontons une équipe au fort bagage technique, dont les joueurs ont beaucoup progressé ; nous connaissons leur niveau et nous devrons rester bien organisés pour les contenir », a-t-il ajouté.

« Nous analysons le collectif adverse plutôt que les individus, nous respectons l’équipe saoudienne, mais nous voulons imposer notre jeu pour atteindre le tour suivant », a-t-il insisté.

Interrogé sur les blessures, il a rappelé : « Nous ne nous appuyons pas sur onze joueurs seulement ; chaque élément du groupe est prêt à entrer à n’importe quel moment, nous avons donc des solutions. »

Il a conclu : « Je ne fais pas entrer les joueurs juste pour qu’ils jouent ; notre objectif est d’offrir le meilleur à l’équipe, au-delà des individus. Nous devons penser à la qualification pour le tour suivant, afin d’offrir à notre peuple ce qu’il espère. »

Une victoire est impérative pour les deux formations afin d’accéder aux seizièmes de finale sans dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre unités.