L’entourage de Karim Benzema envoie une grosse pique à l’adjoint de Didier Deschamps

Ancien représentant sportif et proche de Karim Benzema, Karim Djaziri, a commenté le carnet de bord de Guy Stéphan.

L’entraineur adjoint de l’équipe de France a publié ses notes, prises pendant la Coupe du Monde 2022, sur les colonnes du Parisien. Guy Stéphan a évoqué la blessure de Karim Benzema avant l’entrée en lice des Bleus.

Benzema remonté contre le staff ?

« Malheureusement, Karim Benzema va se blesser, a expliqué le technicien français. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif... »

C’est ainsi qu’aurait été vécu le forfait de KB9 à la dernière minute. L’ancien agent du joueur voit les choses différemment et n’a pas hésité à le dire sur ses réseaux sociaux.

« Une semaine après son départ Karim Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …., a-t-il expliqué. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive ».

Karim Djaziri n’a clairement pas apprécié cette sortie médiatique de l’adjoint du sélectionneur français, Didier Deschamps. Il a aussi envoyé un tacle au médecin de l’Edf.

« C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier …., a-t-il enchainé. Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part ! »