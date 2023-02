L'énorme tifo des supporters parisiens face au Bayern Munich

Lors de l'entrée des joueurs avant PSG-Bayern, les supporters parisiens ont déployé un superbe tifo.

Le grand soir est arrivé pour le Paris Saint-Germain. Ce mardi, les joueurs de Christophe Galtier reçoivent le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. Attendus au tournant après deux défaites consécutives face à l'OM en Coupe de France et l'AS Monaco en Ligue 1, les Parisiens doivent livrer une grande performance pour se défaire des Bavarois et apaiser la colère des supporters.

Luffy nouvelle recrue du PSG

Et si ces derniers ont manifesté leur mécontentement après le revers en Principauté, ils sont venus en nombre pour supporter leur équipe ce mardi. Et à cette occasion, les supporters parisiens en ont profité pour déployer un joli tifo lors de l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse. Les membres du Virage Auteuil ont en effet affiché une bâche symbolisant Luffy, personnage principal du célèbre manga One Piece avec de nombreux poings, dont un qui écrase le logo du Bayern.

Ce n'est pas la première fois que les fans du club de la capitale rendent hommage à la culture manga dans leurs tribunes. Lors du Classique OM-PSG de février 2018, ils avaient déployé un immense Son Goku, du manga Dragon Ball avec les 7 boules de cristal qui symbolisaient à l'époque la conquête du 7ème titre de champion de France de l'histoire du club.

Dans la foulée, l'ensemble du Parc des Princes a observé une minute de silence parfaitement respectée par les joueurs et par l'ensemble des spectateurs du stade.