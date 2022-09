L'énorme sacrifice de Beckham pour la Reine Elizabeth

David Beckham était l'un des nombreux Britanniques qui ont fait la queue pendant plusieurs heures pour rendre hommage à la reine Elizabeth II.

Alors que la Grande-Bretagne continue de pleurer la mort de la reine Élisabeth II, nombreux sont ceux qui se sont rendus à Londres pour la voir reposer en paix à Westminster Hall. Beckham, qui est arrivé à 2 heures du matin, a été vu parmi la foule vendredi après-midi et a expliqué pourquoi il pensait qu'il était bon de faire un tel geste.

"Sa Majesté représentait tellement de choses différentes", a-t-il déclaré à ITV News. "Je peux parler en mon nom pour le nombre de fois où j'ai pu la rencontrer au cours de ma carrière.

Beckham était attaché à la Reine

"J'ai eu beaucoup de chance, j'ai toujours voulu représenter mon pays, alors représenter mon pays, être capitaine de mon pays et chaque fois que nous nous tenions là et que nous portions ces maillots aux trois lions et que nous chantions God Save The Queen, c'était quelque chose qui signifiait tellement pour nous."

Seuls trois joueurs ont été capitaines de l'Angleterre à plus d'occasions que Beckham. Il a porté le brassard des Three Lions 59 fois, un nombre que seuls Bobby Moore (90), Billy Wright (90) et Bryan Robson (65) ont dépassé.