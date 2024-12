L'énorme mea-culpa d'Erling Haaland après la nouvelle défaite de Manchester City

Erling Haaland est sorti du silence samedi après la défaite de Manchester City contre Aston Villa.

Manchester City était opposé à Aston Villa samedi à l’occasion de la 17e journée de Premier League. Un choc qui a débouché sur une nouvelle défaite des Citizens qui s’enfoncent dans la crise (2-1). Après le coup de sifflet final, Erling Haaland a pris ses responsabilités devant les micros.

Erling Haaland assume ses responsabilités dans la crise à Manchester City

Plus rien ne va à Manchester City. Champion en titre de la Premier League, le club anglais n’arrive plus à gagner. Face à Aston Villa ce samedi, les Citizens ont concédé leur 9e défaite sur leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. La série noire de Manchester City coïncide avec une période inhabituelle de disette d’Erling Braut Haaland. L’international norvégien, auteur de 18 buts cette saison, n’a frappé qu’une seule fois au but face aux Villans sur son unique ballon touché dans la surface adverse. Et l’ex-attaquant de Dortmund en est conscient, son retour en forme sera très bénéfique pour les Sky Blues. « Je me regarde d'abord moi-même, je n'ai pas fait les choses assez bien. Je n'ai pas réussi à créer mes occasions. Je dois faire mieux, travailler plus dur et commencer à performer parce que ce n'est pas assez bien », a déclaré Erling Haaland après le match.

Manchester City et Pep Guardiola continuent d’enchainer des records moins glorieux cette saison. En l’espace de deux mois, les Citizens ont connu trois consécutives à deux reprises cette saison. Pourtant, Erling Haaland ne s’alarme pas : City reviendra en forme à force de travailler. « Nous devons continuer, nous devons croire et nous devons continuer à travailler dur », a poursuivi le Norvégien qui salue le soutien des supporters dans cette période de crise sans précédent. « Nous avons plus que jamais besoin de soutien, aujourd'hui c'était fantastique. Chaque match a été comme ça et plus que jamais en ce moment, alors que pouvons-nous dire ? Merci ! Nous allons renverser la situation », a ajouté Erling Haaland.