L’énorme coup de gueule de Mandanda à la mi-temps d’Argentine-France

À la mi-temps de la finale entre la France et l'Argentine, le gardien Steve Mandanda a poussé un énorme coup de gueule sur ses coéquipiers.

La défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde est encore bien fraîche dans l’esprit et dans le cœur des joueurs et supporters français. Battus par l’Argentine aux tirs au but au terme d’une finale d’anthologie, les Bleus n’ont pu réaliser leur rêve de décrocher un troisième sacre mondial, le deuxième consécutif. Malgré cela, les joueurs de Didier Deschamps ont montré de belles choses pendant toute la compétition et ont réalisé un beau parcours malgré l’absence de nombreux cadres.

En finale, et malgré 70 premières minutes complètement ratées, ils ont su faire preuve de caractère pour arracher la prolongation, grâce notamment aux entrées de jeunes joueurs comme Randal Kolo Muani et Eduardo Camavinga. Un retour dans le même tardif mais sans doute insufflé par les discours entendus à la mi-temps de la rencontre.

Le discours poignant de Mandanda à la mi-temps

Outre celui de Kylian Mbappé, c’est celui de Steve Mandanda, pourtant remplaçant pendant la majorité de la compétition, qui a marqué les esprits. Diffusée dans le documentaire Merci les Bleus sur TF1 mardi soir, cette prise de parole du gardien rennais en a été l’un des moments forts. « On perd 2-0 c’est fait ! Après c’est ce qu’on veut, soit on retourne le match, on l’a tous fait une fois de retourner le match ! Et c’est possible, mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d’esprit les gars. C’est pas possible de faire ça, c’est une finale les gars merde ! », a lancé l’ancien portier de l’Olympique de Marseille.