L'énorme coup de gueule d'Ancelotti

Real Madrid vs VfB Stuttgart

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a envoyé un message clair à la FIFA et à l'UEFA sur leur gestion du calendrier,

Dans une saison qui pourrait inclure 10 matchs supplémentaires pour le Real Madrid cette année, Ancelotti a demandé qu'ils agissent.

Une fois de plus, Ancelotti réfléchit à la manière de gérer les nouvelles absences cette semaine, après que Brahim Diaz ait été écarté pour les 2-3 prochains mois. Eder Militao s'est entraîné seul lundi, mais Ancelotti a déclaré qu'il allait bien.

L'article continue ci-dessous

On lui a demandé s'ils avaient cherché d'autres solutions à leurs problèmes de blessures, et il a souligné :

« Nous avons cherché ce qui pouvait être fait, mais ce n'est pas en notre pouvoir. Le calendrier est trop exigeant. Une nouvelle compétition arrive et personne ne sait comment elle se déroulera. Elle sera peut-être plus divertissante, ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons deux matchs de plus. »

« Si les instances dirigeantes ne commencent pas à penser que les joueurs se blessent parce qu'ils jouent trop, nous avons un problème. Je demande qu’ils s’arrêtent et réfléchissent à la réduction du nombre de matches, afin d’avoir des compétitions plus attractives. »

On lui demandait toujours s’il conservait le même enthousiasme pour la Ligue des Champions après tant d’années à la tête de l’équipe.

« L’enthousiasme est le même. Pour moi, la Ligue des Champions est très spéciale. Et le quotidien, être ici, parler aux joueurs, préparer les séances d’entraînement, supporter les problèmes qui surviennent. Je me considère comme très patient… parce que chaque jour il y a un problème. Et souvent, ce ne sont pas des problèmes, mais des bêtises que nous considérons comme des problèmes. Comme dans la vie. J’aime le quotidien. »

Ancelotti a déjà parlé de l’encombrement des matches par le passé, mais il rejoint de nombreux joueurs comme Dani Carvajal, Thibaut Courtois et l’ancien joueur Toni Kroos pour indiquer qu’il y a trop de matches pour les joueurs. Il semble qu’il n’y ait pas d’autre solution logique que de le faire, mais souvent l’argent fait changer la logique, et c’est ce qui motive les nouvelles compétitions et l’augmentation du nombre de matches, ou du moins la conviction que les deux vont de pair.