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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’élimination précoce de l’Égypte relance le débat sur le nouveau format de la Coupe du monde

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
Bosnie-Herzégovine
Sénégal
Ghana
RD Congo
Suède
Équateur
Algérie
Paraguay
France
É.-U.
Bosnie-Herzégovine
Sénégal
Ghana
Congo-Kinshasa
Suède
Équateur
Algérie

La sélection paraguayenne est la dernière des troisièmes de son groupe à quitter la compétition.

Les huit équipes ayant terminé à la troisième place de leur groupe lors de la Coupe du monde 2026 ont toutes été éliminées avant même les quarts de finale.

L’élimination du Paraguay, dernier représentant des troisièmes, confirme qu’aucune équipe issue de cette position n’a franchi le seuil des huitièmes de finale.

Les sélections de la République démocratique du Congo, de la Suède, du Ghana, de l’Équateur, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Algérie, du Sénégal et du Paraguay, toutes classées troisièmes de leur groupe, ont donc été éliminées dès les phases finales.

Le Paraguay est la seule formation à avoir franchi le cap des huitièmes de finale, après avoir éliminé l’Allemagne aux tirs au but, avant de tomber face à la France (1-0).

Selon le site « Foot Mercato », ce constat risque de raviver la polémique autour du nouveau format à 48 équipes.

Depuis le début de la compétition, le principe de qualification des meilleures troisièmes a suscité de vives critiques : une phase de groupes jugée complexe, trop peu d’éliminations directes et des calculs obligatoires jusqu’à la dernière journée.

Certains matches se sont même joués alors qu’une qualification sans figurer parmi les deux premiers restait mathématiquement possible. Au final, les faits donnent raison aux détracteurs du système : aucune des équipes invitées n’aura donc pesé lors de la phase à élimination directe.


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