Le journaliste algérien Hafiz Deraji a critiqué les joueurs de l’équipe nationale algérienne ainsi que leur entraîneur Vladimir Petković après l’élimination de l’Algérie de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse.

Les Verts ont été battus 2-0 par leur adversaire européen, ce vendredi matin, lors du match des 32es de finale disputé sur les terrains américains, canadiens et mexicains.

Mardi prochain, en huitièmes de finale, la Suisse défiera le vainqueur du match Colombie-Ghana.

Dans un message publié sur son compte Facebook, Draji a estimé que les « Guerriers du désert » n’avaient pas fait preuve d’une détermination suffisante pour l’emporter, et que l’entraîneur n’avait pas fait preuve d’audace dans ses choix.

Le journaliste algérien a déclaré : « Il est aisé de parler après une défaite, mais difficile d’accepter l’élimination et de chercher des excuses. »

Il a ajouté : « La force d’une équipe ne repose pas uniquement sur les pieds des joueurs, mais aussi sur leur cœur, leur âme, leur détermination et leur ténacité, ainsi que sur un entraîneur qui sait faire les bons choix et qui fait preuve d’audace pour prendre la bonne décision au bon moment. »

Le commentateur de la chaîne BeIN Sports a ajouté : « Lorsque la créativité individuelle et collective s’allie à l’esprit combatif, la sélection algérienne est capable de rivaliser avec les plus grandes équipes et d’écrire les plus belles pages de l’histoire du football. »

Il a conclu en réaffirmant son attachement : « Malgré tout, nous continuerons d’aimer l’Algérie et l’équipe nationale algérienne jusqu’à la mort, car elle représente notre patrie. »

Les Verts avaient pourtant franchi le premier tour en tant que l’un des meilleurs troisièmes, avec quatre points dans le groupe J.

Pourtant, les Fennecs n’ont pas réussi à décrocher leur première victoire de l’histoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde.