L'Olympique lyonnais, qui était auparavant l'équipe la plus en forme d'Europe avec 13 victoires consécutives, est désormais la troisième équipe la moins performante du championnat de France.

Seuls Metz (1) et Le Havre (1) ont récolté moins de points que l'Olympique lyonnais (3) lors des six dernières journées du championnat de France, selon le journal « Marca ».

Le match nul et vierge face à Angers n’a pas permis de mettre fin à la crise que traverse l’équipe de l’entraîneur Paulo Fonseca, qui a également été éliminée de la Coupe de France et de la Ligue Europa au cours de cette période.

L'attaquant brésilien Endrick n'a pas réussi à mettre fin à sa disette offensive. Le joueur prêté par le Real Madrid a disputé 5 matchs sans marquer le moindre but, dont quatre avec Lyon et un avec la sélection brésilienne.

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Endrick n'a plus trouvé le chemin des filets depuis son but lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Celta Vigo (1-1) le 12 mars dernier.

Il convient de noter qu'Endrick a délivré deux passes décisives, l'une lors de la défaite contre Monaco (1-2), juste avant la trêve internationale, et l'autre lors du match amical qui s'est soldé par une victoire du Brésil contre la Croatie (3-1).

La performance offensive modeste de Lyon n’a pas permis d’améliorer la situation face à Angers, les Lyonnais n’ayant tiré que deux fois au but.

Quant à Endrick, remplacé par Adam Karabek à la 73e minute, il n’a tiré qu’une seule fois lors de son passage au stade Raymond-Kopa. Ce tir, effectué à la 24e minute, était un tir lointain qui a été repoussé.

Le joueur du Real Madrid n'a touché le ballon que 26 fois et n'a réussi qu'un seul dribble. Indrek et Lyon doivent donc améliorer leurs performances, sans quoi la saison risque d'être très difficile pour eux.

À six journées de la fin, Lyon occupe la cinquième place avec 48 points, à un point de l'Olympique de Marseille, quatrième et qualifié pour la Ligue des champions, sachant que le club du Sud affronte Monaco ce dimanche soir.

Dans le même contexte, Rennes (47 points) et Monaco (46 points) talonnent de près l'équipe de Paulo Fonseca dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Il convient de noter que depuis son arrivée à Lyon lors du dernier mercato hivernal, Endrick a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives.

En Ligue 1, Endrick a inscrit 3 buts, tous lors de son deuxième match avec Lyon contre Metz, tandis qu’il a disputé 9 autres rencontres sans marquer.



