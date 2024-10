L'échange houleux entre Courtois et Simeone dévoilé

Atlético Madrid vs Real Madrid

L'échange houleux entre Thibaut Courtois et Diego Simeone lors du derby madrilène a été dévoilé.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a été le malheureux protagoniste de ce match de dimanche soir, après avoir été victime de jets de briquets et d'autres objets par les supporters de l'Atlético Madrid pendant le derby de Madrid. Si l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone a condamné leurs actions, il a également eu des mots durs à l'encontre de Courtois lui-même.

Le gardien belge a été la cible de chants de "Courtois, meurs" de la part des ultras de l'Atlético au Metropolitano, et quand Eder Militao a envoyé le ballon dans les filets de l'Atlético, Courtois a célébré avec enthousiasme et a donné quelques coups de feu aux supporters.

Après avoir demandé plus tôt lors de sa conférence de presse que Courtois soit sanctionné pour ses célébrations provocatrices, Simeone a été interrogé sur ce qui s'était dit exactement entre les deux sur le terrain.

« [Je lui ai demandé] qu’il reste calme et je ne sais pas ce qu’il m’a dit parce qu’il était loin, mais quand je me suis approché des gens, la première chose dont ils se sont plaints, c’était de ça, ce qui ne justifie rien, au contraire, il faut individualiser ceux qui l’ont fait et faire en sorte qu’ils ne viennent pas, nous n’avons pas besoin de ces gens-là. »