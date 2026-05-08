L'AZ a pris une décision définitive concernant le maintien de Leeroy Echteld au poste d'entraîneur

Leeroy Echteld a prolongé son contrat avec l’AZ pour deux ans. L’entraîneur principal restera donc lié au club d’Alkmaar jusqu’en milieu d’année 2028, a annoncé le club par voie officielle.

À la mi-saison, il avait remplacé à titre intérimaire Maarten Martens, alors démis de ses fonctions.

Sous son égide, le club a conquis la Coupe KNVB Eurojackpot en dominant le NEC en finale (5-1).

Précédemment adjoint à AZ puis au PEC Zwolle, il a aussi épaulé Michael Reiziger chez les jeunes Oranje. En tant que numéro un, il a dirigé De Treffers et le Jong Paris Saint-Germain.

« Dès ma nomination, je m’étais fixé deux objectifs : travailler d’arrache-pied chaque jour et prendre du plaisir. J’adore travailler quotidiennement avec ces gars et les voir progresser. Bien sûr, remporter la coupe a été un moment fort absolu. Les joueurs sont ainsi entrés dans les livres d’histoire », déclare Echteld sur le site web de l’AZ.

« En même temps, je constate que le groupe recèle encore beaucoup de potentiel. Nous voulons notamment gagner en régularité sur le long terme. Je suis fier que le club m’ait renouvelé sa confiance. Avec le staff, la direction technique et les joueurs, nous voulons bien terminer la saison en cours pour ensuite nous préparer à ce qui, je l’espère, sera une nouvelle saison historique. »