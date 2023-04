L'avocat de Christophe Galtier dément les rumeurs à son sujet

Ce mercredi, l'avocat de Christophe Galtier a contesté les accusations dont il fait actuellement l'objet.

Christophe Galtier est dans la tourmente. Ce mercredi, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain est devenue la cible d'accusations graves concernant des propos racistes et discriminatoires lorsqu'il entraînait l'OGC Nice (2021-2022). Des propos qu'avaient évoqué l'ancien directeur du football du Gym Julien Fournier en septembre 2022 et que RMC Sport a dévoilé dans la matinée.

Galtier conteste

Alors que les rumeurs d'accentuent, que la polémique enfle et que les réactions se multiplient, le principal concerné a fermement démenti les accusations dont il fait l'objet. Ou plutôt son avocat. Lequel s'est exprimé via un communiqué transmis à l'AFP, expliquant que le technicien français "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu de tels propos.

Il a également annoncé vouloir lancer des poursuites judiciaires à l'encontre de Julien Fournier pour diffamation. Une affaire qui semble loin d'être terminée...