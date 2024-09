L'avis tranché de Ronaldo sur Yamal

Villarreal vs FC Barcelone

La légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, n'a pas hésité à féliciter Lamine Yamal, du FC Barcelone, en le qualifiant de « l'un des meilleurs ».

Yamal a joué à un très haut niveau ces derniers mois et, de ce fait, le joueur de 17 ans n'est plus seulement considéré comme l'un des meilleurs jeunes du football, mais est également comparé aux meilleurs joueurs seniors du monde. Ronaldo lui-même a maintenant fait l'éloge du jeune joueur du tournoi de l'Euro 2024.

"Je vois beaucoup de talent en Lamine Yamal", a déclaré Ronaldo aux médias. "J'espère qu'il n'aura pas de problèmes à l'avenir et je pense qu'il sera l'un des meilleurs de cette génération, c'est sûr."

Yamal a fait ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone l'année dernière à l'âge de 15 ans et a fait forte impression sous les ordres des trois entraîneurs avec lesquels il a évolué jusqu'à présent : Xavi Hernandez, Luis De La Fuente et Hansi Flick. Depuis le début de la saison en cours sous la direction de Flick, Yamal a été sensationnel et est déjà devenu leur principal atout aux côtés de Raphinha.

Le joueur de 17 ans sera en action plus tard ce soir lorsque Barcelone affrontera Monaco en ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions, et Yamal aura la chance de devenir le deuxième plus jeune buteur du tournoi derrière son coéquipier Ansu Fati.