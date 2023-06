L'avenir de Khvicha Kvaratskhelia est connu

Auteur d'une incroyable saison avec Naples, Kvaratskhelia est la cible de nombreux clubs. Et le Géorgien vient de trancher sur son avenir.

Débarqué en Italie l'été dernier en provenance du Dinamo Batumi, cinq mois seulement après avoir rejoint le club géorgien suite à la suspension du Rubin Kazan, Khvicha Kvaratskhelia a directement mis la Botte, puis toute l'Europe, à ses pieds. Auteur d'une incroyable saison pour ses premiers pas dans un grand championnat européen, l'international géorgien est l'un des tous grands artisans du titre napolitain et du quart de finale de Ligue des Champions des Partenopei. Des performances qui attirent inévitablement l'oeil des grands clubs du continent. Très courtisé, Kvaradona vient de trancher sur son avenir.

Kvaratskhelia a tranché pour son avenir

Tout juste auréolé du trophée de meilleur joueur de la saison en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a déjà tout remporté et accompli en Italie, alors que sa première saison n'est même pas encore terminée. Et si il est certain qu'il recevra son prix avant la réception de la Sampdoria dans le cadre de la dernière journée de championnat, les doutes émergent quant au fait que cela pourrait également déjà être son dernier match sous les couleurs napolitaines.

Les prétendants se bousculent en effet au portillon pour tenter d'arracher le Géorgien du pied du Vésuve. Et cette nomination comme meilleur joueur d'Italie sonne comme la possibilité pour lui d'avoir déjà fait le tour de la Botte. Pourtant, le principal intéressé se sent bien à Naples et aurait même définitivement décidé de prolonger son contrat avec les Partenopei. Sauf rebondissements, ce contrat le liant avec les champions en titre jusqu'en 2028 pour un salaire doublé à 2,5M serait même bientôt signé. La fin, déjà, de ce qui aurait pu être l'un des grands feuilletons du mercato estival.