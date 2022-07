L’avancée des discussions, la faisabilité du transfert… Tout sur la rumeur Cavani à Nice

Le buteur uruguayen Edinson Cavani a été annoncé comme cible de l’OGC Nice. Cette piste a-t-elle vraiment des chances d’aboutir ?

Deux ans après l’avoir quitté, Edinson Cavani pourrait retrouver le championnat français. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG figure dans le collimateur de l’OGC Nice. Cet intérêt a été révélé jeudi soir par Nice-Matin. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce possible transfert.

Pourquoi Nice s’intéresse à Cavani ?

Nice veut El Matador. Et pour être précis, c’est Jean-Pierre Rivère, son président, qui a le rêve d’attirer l’Uruguayen à l’Allianz Riviera. L’homme fort du Gym est un habitué des paris osés. Il avait déjà fait venir au club Mario Balotelli et Hatem Ben Arfa et il espère offrir un autre grand nom au public niçois. L’âge (35 ans) de l’Uruguayen ne le décourage pas. Il pense que le poids des années pourrait être contrebalancé par la grande motivation qu’a le joueur de briller à quelques mois du Mondial. Il reste à présent à entamer les négociations en vue d’un potentiel deal. Ce qui n’est pas encore fait.

Quelle est la position de l’ancien parisien ?

Toujours selon Nice-Matin, Cavani ne ferait pas d’un retour en France sa priorité. Il a passé de très bonnes années en Ligue 1, mais il n’est pas très chaud à l’idée de jouer pour une autre que le PSG en Hexagone. Il en faut cependant beaucoup plus pour freiner Rivère.

Cavani a-t-il d’autres touches ?

Cavani voudrait rester en Europe afin de se présenter au Qatar dans les meilleures conditions possibles. Pour l’instant, ce sont surtout les équipes espagnoles qui le sondent. C’est le cas principalement de Valence et de son nouvel entraineur Gennaro Gattuso, mais aussi d’Elche et de Rayo Vallecano. Par ailleurs, l’Italie et Salernitana seraient venus aux nouvelles.

Pendant un moment, le nom de Cavani avait circulé en Argentine mais la piste menant au Boca Juniors ou aux clubs brésiliens s’est sérieusement refroidie.

Quelle est la forme de Cavani ?

Cavani sort d’une saison plutôt compliquée à Manchester United. Il n’a marqué que 2 buts en Premier League, et son temps de jeu est resté limité. Parce qu’il n’entrait pas dans les papiers des deux coaches Ole Gunnar Solskjaer et aussi Ralf Rangnick, mais également parce qu’il était souvent gêné par des problèmes physiques. En somme, une campagne assez délicate et à vite mettre aux oubliettes pour l’ex-numéro 9 du PSG.