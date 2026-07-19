La star française Michel Olisse a fondu en larmes dans les vestiaires après la défaite des Bleus face à l'Angleterre sur le score de 6-4 lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

S’il a bien délivré deux passes décisives durant la rencontre, il s’est aussi attribué une part de responsabilité dans la défaite, regrettant d’avoir manqué deux occasions nettes de marquer en seconde période, alors que l’Angleterre ne menait encore que 4-3.

Selon le journal « L'Équipe », les larmes d'Oulissé n'étaient pas uniquement liées à ces occasions manquées face aux Anglais.

Le joueur a été submergé par une profonde tristesse en clôturant son parcours mondialiste, avec le sentiment d’avoir laissé filer l’occasion de réaliser un exploit majeur.

Des proches rappellent son immense fierté de porter le maillot des Bleus et d’avoir établi le record de passes décisives sur une même édition, mais il visait bien plus qu’une simple place de troisième.

Ses larmes s’expliquent par un mélange de déception personnelle – il n’a pas marqué le moindre but durant le tournoi –, de fierté immense à porter le maillot des Bleus et de conviction que l’équipe pouvait viser plus haut.

Dans les vestiaires, Didier Deschamps, qui entretient une relation étroite avec le joueur, est allé à sa rencontre pour le réconforter, conscient de l’affection profonde que cette défaite et la fin du parcours français lui inspiraient.