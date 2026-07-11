L’attaquant de l’Ajax annonce son départ sur Instagram

Don O’Niel s’apprête à quitter l’Ajax. Selon Voetbal International, l’ailier droit a pris la direction du Qatar pour finaliser son transfert à Al-Ahli.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2027, l’international néerlandais va donc générer une indemnité de transfert dont le montant reste à définir.

« Après 13 ans, j’ai décidé de quitter le club. Je suis arrivé ici à l’âge de six ans et je pars aujourd’hui en tant que jeune homme. L’Ajax m’a non seulement formé en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne que je suis aujourd’hui. C’est précisément pour cette raison que prendre cette décision n’a pas été facile. Mais j’ai finalement eu le sentiment que c’était la bonne décision pour la suite de mon parcours », écrit le joueur de l’Ajax sur Instagram.

« Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours ces dernières années. Des entraîneurs et du staff aux coéquipiers et aux supporters. Merci pour tout votre soutien, votre confiance et ces souvenirs inoubliables que je garderai à jamais en moi. L’Ajax occupera toujours une place particulière dans mon cœur. Merci pour tout », ajoute O’Neil, reconnaissant.

Dans les commentaires, plusieurs joueurs comme Sean Steur (parti à Newcastle United), Jorthy Mokio et Rayane Bounida ont adressé un cœur à leur ancien coéquipier.

Entré au centre de formation en 2013, il a successivement franchi tous les échelons des équipes de jeunes avant de faire ses débuts professionnels en mai 2024 avec Jong Ajax. Quelques mois plus tard, il a paraphé son premier contrat pro.

L’ailier droit a passé plusieurs saisons sur le banc de l’Ajax 1 sans jamais entrer en jeu. Avec Jong Ajax, il compte au total 38 matchs.