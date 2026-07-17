Miguel Ángel Gil Marín, président de l’Atlético de Madrid, a tranché net le débat sur l’avenir de Julián Álvarez en adressant un message sans équivoque à Juan Laporta et à la direction du FC Barcelone.

Selon le journal « Marca », Gil Marín a affirmé : « Nous ne voulons pas vendre Julián Álvarez ».

Il a ajouté : « Nous n'accepterons pas une offre de 100 millions d'euros, ni une offre de 150 millions, ni même de 200 millions d'euros. »

Ces propos tranchés confirment la position inébranlable du club depuis que l’attaquant argentin a manifesté son souhait de rejoindre le Barça.

Les Colchoneros veulent conserver l’attaquant et refusent d’entrer en négociations, quel que soit le montant proposé.

L’Atlético ferme ainsi définitivement la porte à toute tentative de recrutement de l’attaquant argentin lors du mercato actuel, affirmant qu’il est un maillon essentiel du projet sportif sous la houlette de Diego Simeone.