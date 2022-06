L'Atlético Madrid met Thomas Lemar sur la liste des transferts

Le Français n'accepte pas une prolongation avec un salaire moins important et le club écoutera les offres pour ne pas continuer à perdre de l'argent.

Ce sera un été intense et compliqué. Les dirigeants de l'Atlético Madrid établissent une feuille de route claire : signer un arrière droit, signer un milieu de terrain pour que Kondogbia ait de la concurrence (un accord a été trouvé avec Axel Witsel) et conclure l'accord pour le naming du Metropolitano, ce qui permettrait d'améliorer la marge pour le "fair-play" financier, l'Atlético Madrid étant toujours à la limite dans ce domaine.

À tout cela, il faut ajouter une autre chose : la nécessité de réaliser une bonne vente avant le 30 juin, pour équilibrer les comptes et ne pas clôturer avec des pertes. C'est là que le nom de Thomas Lemar entre en jeu. Le club lui a fait une offre de prolongation de contrat avec un salaire plus faible et le joueur guadeloupéen, dont le contrat expire en juin 2023, n'a pas accepté. Ce refus rend le départ du Français clair pour l'Atlético. Comme GOAL l'a déjà avancé, afin d'éviter qu'il ne parte gratuitement la saison prochaine, l'Atletico l'a mis en sur la liste des transferts. Si une offre nous parvient, elle sera écoutée.

Un salaire très élevé...et un pourcentage revenant à Monaco

Il faut rappeler que l'Atlético de Madrid a payé 72 millions d'euros à l'AS Monaco pour 70% de ses droits lors de son transfert. Thomas Lemar ne veut pas renouveler et l'Atlético, au vu de ce qui s'est passé, attend qu'une offre arrive pour le joueur français afin de ne pas continuer à perdre de l'argent. Il y a deux problèmes ici : d'abord, le salaire de Lemar, qui, selon des sources fiables confirmées à GOAL, s'élève à 7 millions nets par an.

Très peu de clubs en Europe peuvent se permettre de payer cette somme pour un joueur. C'est pourquoi l'offre de prolongation de l'Atleti est d'un montant beaucoup plus bas, autour de 4 millions nets par saison. Un autre aspect important dans l'avenir du Français est que l'AS Monaco possède également un pourcentage de ses droits économiques et serait également intéressé par une future seconde vente pour gagner encore plus d'argent.

L'article continue ci-dessous

Prolongation à la baisse... ou vente pour au moins 20 "millions"

Depuis son arrivée à l'Atlético Madrid, Thomas Lemar a effectué un total de 143 apparitions, pour un total de 9 buts et 14 passes décisives. Son cas est simple : prolonger à bas prix ou trouver un nouveau point de chute. S'il accepte de continuer à l'Atlético, ce devra être sous les paramètres financiers fixé par le club espagnol, qui doit réduire sa masse salariale.

Ce ne sera pas facile. Il reste 14 millions d'euros à amortir et pour ne pas perdre d'argent, l'Atletico Madrid devra réaliser une vente supérieure à 20 millions, au moins. Une opération complexe. Le marché est en baisse, les clubs (sauf les Anglais) n'ont pas beaucoup d'argent et Thomas Lemar n'est pas vraiment bon marché.