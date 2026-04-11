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Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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L'Atlético de Madrid récidive après son match contre Barcelone

FC Séville vs Atletico Madrid
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Atletico Madrid vs FC Barcelone
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Ligue des Champions
Espagne

L'Atlético de Madrid a confirmé sa solidité en s'imposant sur la pelouse du FC Barcelone lors de l'aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi dernier, les Colchoneros se sont imposés 2-0 sur la pelouse du FC Barcelone, au Camp Nou.

Malgré un moral au zénith après ce succès, les Colchoneros ont toutefois subi une défaite surprise samedi soir face à Séville (1-2), lors de la 31^e journée de Liga.

Les Colchoneros avaient déjà croisé le Barça lors de la 19^e journée de Liga, le 2 décembre, et s’étaient inclinés 3-1.

Un scénario déjà observé après le match aller : les Colchoneros s’étaient inclinés 1-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Liga.

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L’Atlético occupe actuellement la quatrième place du classement de la Liga avec 57 points.

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