L'astuce d'Ancelotti pour remplacer Kroos

Le remplacement de Toni Kroos est l'une des plus grosses préoccupations d'Ancelotti.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a deux décisions majeures à prendre avant la nouvelle saison, la première étant de savoir comment intégrer Kylian Mbappé dans ses plans d'attaque, et qui devrait perdre sa place en conséquence. Le remplacement de Toni Kroos a été moins évoqué.

Il serait très surprenant qu'Ancelotti modifie simplement la composition de l'équipe pour remplacer Kroos par Mbappé. Si l'on en parle moins, c'est en partie parce que l'on pense qu'Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Aurélien Tchouameni vont probablement assumer la plupart de ces tâches, mais on a beaucoup moins parlé d'un éventuel retour de Luka Modric dans l'équipe.

Malgré des absences importantes, Modric a beaucoup joué pendant la pré-saison et Ancelotti a déclaré à Diario AS qu'il pourrait être une option plus profonde au milieu de terrain.

"Aujourd'hui, il était un pivot central. Il peut aussi être un pivot à gauche comme l'était Toni. Il a beaucoup de qualités pour ressortir le ballon et il aide beaucoup l'équipe parce qu'il gère très bien le timing, il a beaucoup d'expérience... C'est un joueur fantastique".

On lui a également demandé si Modric pourrait être utilisé en défense centrale pour permettre à Tchouameni d'y jouer plus souvent.

"Non, non. Les défenseurs centraux sont Rüdiger et Militao. Tant qu'ils seront en forme, ils joueront. Tchouameni a des caractéristiques différentes de celles de Modric, évidemment, mais Tchouameni est aussi un grand pivot", a nuancé Ancelotti.

Il ne fait aucun doute que l'utilisation de Modric en profondeur est à surveiller. Valverde, Tchouameni et Camavinga se sont tous bien comportés en tant que milieux de terrain plus profonds, mais aucun n'a la finesse de Kroos ou de Modric pour ressortir le ballon. Ancelotti pourrait résoudre ce problème en étant un peu plus direct en général, mais si Modric n'est pas sur le terrain, d'autres équipes pourraient être tentées de presser un peu plus haut, même si les alternatives ne sont pas très faibles sous la pression.