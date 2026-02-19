L'ascension fulgurante de Vitinha : de joueur raté à Wolverhampton à star incontestée du PSG, s'agit-il de la plus belle réussite footballistique de tous les temps ?

Dans les discussions sur l'équipe de l'année EA Sports FC 26, le milieu de terrain du PSG Vitinha se distingue non seulement par son talent sur le terrain, mais aussi par son parcours extraordinaire, qui l'a mené de la marginalité à la célébrité. Le créateur de contenu footballistique Luca Dallolio a parfaitement saisi l'essence de ce parcours dans un clip captivant de GOAL's FanZone.

« Vitinha a sa place à 100 % dans cette équipe de l'année, mec », a déclaré Luca avec emphase. « Son parcours en tant que footballeur est l'un des plus impressionnants que j'ai jamais vus, mon pote.

Il est passé de remplaçant chez les Wolves à titulaire dans une équipe du PSG qui a remporté le triplé, devenant le cœur battant de cette équipe.

Je pense qu'on peut affirmer qu'il était le joueur le plus important du PSG, pas seulement le milieu de terrain, mais le joueur le plus important de cette équipe », ajoute-t-il. « (Il) peut dicter le jeu. Il est doué techniquement. Il marque des buts. Il travaille très dur. Il couvre beaucoup de terrain. C'est un milieu de terrain très complet. Il peut jouer en numéro 6. Il peut jouer en numéro 8. Il peut même jouer en numéro 10. »

L'analyse passionnée de Luca ne laisse aucun doute : la transformation de Vitinha n'est pas seulement impressionnante, c'est le genre d'histoire qui redéfinit ce à quoi peut ressembler une carrière dans le football moderne.