L'AS Monaco racheté par Kylian Mbappé ?

En septembre, Kylian Mbappé a acheté le SM Caen, ce qui fait de lui le plus jeune propriétaire d’un club. Mais ce n’était pas son premier choix.

Comme le rapporte Diario AS, Mbappé a d’abord essayé de devenir l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco, pour lequel il a joué entre 2013 et 2017. Au cours de la saison 2023-24, il a été révélé que les géants de la Ligue 1 étaient à vendre, et c’est à ce moment-là que le joueur de 25 ans a fait des recherches préliminaires sur un achat.

Coalition Capital, le fonds d’investissement de Mbappé, était impliqué, mais au final, toutes les parties impliquées ont jugé la transaction trop chère. Dans l’ensemble, Caen a été choisi, bien qu’il n’exclue pas d’essayer d’acheter Monaco à un moment donné dans le futur.

Pour l’instant, Mbappé se contentera du seul club qu’il possède. Il se concentrera toujours principalement sur les questions sur le terrain avec le Real Madrid.