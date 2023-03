L'argument ingénieux de la MLS pour faire venir Lionel Messi

En fin de contrat en juin, Lionel Messi semble s'éloigner du PSG. La MLS pourrait déployer des arguments ingénieux pour attirer l'Argentin aux USA.

Les rumeurs déjà présentes ces dernières semaines ont pris plus d'ampleur encore depuis l'élimination du PSG contre le Bayern cette semaine en Ligue des Champions : Lionel Messi ne devrait plus porter le maillot parisien à la fin de la saison. Trois destinations semblent se disputer la venue du champion du monde argentin : le Barça, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami. Actif dans une MLS en constante progression, le club de David Beckham serait d'ailleurs prêt à déployer les arguments pour attirer la Pulga, dont un particulièrement ingénieux.

Un projet sportif de plus en plus séduisant

À l'image de son partenariat record avec Apple TV (2,3 milliards d'euros pour dix ans de droits tv), la MLS poursuit son développement intensif entamé il y a plusieurs saisons déjà. Longtemps considéré comme un cimetière des éléphants pour les anciennes grandes stars européennes, le championnat du soccer a beaucoup évolué : championnat émergent et vitrine pour les joueurs sud-américains, développement de jeunes pépites, attractivité en hausse et nette augmentation du niveau global. Mais une venue de Lionel Messi en MLS donnerait encore un gigantesque coup d'accélérateur à la compétition.

De l'autre côté de l'équation, l'intérêt de l'Argentin pour la MLS existe aussi. La grande phase de développement lancée pour préparer la Coupe du monde 2026 lui permettrait de rejoindre une compétition exotique mais toutefois encore compétitive en plus de lui garantir un salaire intéressant. Mais l'aspect extra-sportif plaide aussi pour Miami : Messi apprécie le pays et la Floride où il passe nombre de ses vacances et a même acheté un appartement en 2021. 2021, c'est d'ailleurs la date à laquelle remontent les premiers contacts entre l'Inter Miami et la Pulga, avant qu'il ne signe au PSG. Des contacts largement relancés depuis le début de la Coupe du monde au Qatar.

Contrats publicitaire et argument ingénieux

Déjà proches de Lionel Messi à l'instar de la multinationale PepsiCo (avec qui il dispose d'un contrat à vie), les marques américaines ont également entamé une opération séduction depuis un peu plus d'un an. L'opération la plus récente, c'est celle de la chaîne Hard Rock Café qui a signé un « Messi Burger » sur ses cartes et compte s'impliquer dans la durée avec le joueur du PSG. Il ne fait aucun doute que la MLS pourra promettre la multiplication de ces contrats en cas d'arrivée de l'Argentin dans le championnat américain.

Un dernier argument pourrait faire pencher la balance, et c'est le plus ingénieux. Mais pour le comprendre, il faut revenir en 2007. Au crépuscule de sa carrière, David Beckham signe aux Los Angeles Galaxy où il touchera 30M en cinq ans. Un salaire important pour le championnat mais relativement faible pour le Spice Boy. Et pour cause, l'ancien joueur de Manchester United avait reçu, en échange, la possibilité de pouvoir créer son propre club pour 25M seulement. 11 ans plus tard, l'Inter Miami était créé, estimé aujourd'hui à 562M. Le club même qui souhaite désormais s'offrir Lionel Messi et qui pourrait lui proposer le même pack. Selon The Athletic, la Pulga pourrait même se voir offrir une partie de l'immobilier du nouveau stade du club (horizon 2025). Alors, pas intéressante la MLS?