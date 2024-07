L'Argentine humiliée aux JO à Paris !

L'hymne national argentin a été hué avant l'entrée en lice de l'équipe masculine de football aux Jeux olympiques de Paris,

Un incident qui s'est produit dans le contexte de la tempête de racisme autour d'Enzo Fernandez.

L'Argentine a entamé son parcours dans le football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024 mercredi en affrontant le Maroc en match d'ouverture à Saint-Étienne. Alors que les stars argentines se tenaient bras dessus bras dessous pour entonner l'hymne national avant le coup d'envoi, elles ont essuyé les huées du public après qu'Enzo Fernandez se soit filmé avec ses coéquipiers en train de chanter un chant raciste anti-français à la suite du triomphe de l'équipe senior à la Copa América.

L'article continue ci-dessous

La star de Chelsea s'est retrouvée au cœur d'une grande controverse après le triomphe de l'Albiceleste lors de la Copa América à Miami au début du mois. Le milieu de terrain s'est affiché en direct sur Instagram à bord du bus de l'équipe au lendemain de la victoire contre la Colombie. Fernandez était l'un des nombreux coupables à chanter une chanson qui remettait en question l'héritage des joueurs de l'équipe nationale française et suggérait que leurs passeports et leurs familles étaient tous originaires d'Afrique. La Fédération française de football a depuis menacé de porter plainte pour « propos injurieux à caractère racial et discriminatoire ». La FIFA mène également une enquête, tandis que Chelsea a déjà ouvert une procédure disciplinaire interne à l'encontre de son milieu de terrain pour son implication.

Une équipe d'Argentine composée de Julian Alvarez, joueur de Man City, a réussi à arracher un match nul contre le Maroc, alors qu'elle était menée 2-1 dans les arrêts de jeu. La prochaine rencontre des Argentins aura lieu samedi, lors de leur deuxième match de groupe contre l'Irak.