L'argent transfère l'indésirable d'Al Hilal d'Al Ittihad vers Al Ahli

Al-Ahli n'est plus qu'à quelques pas de finaliser un nouveau transfert lors du mercato estival, damant le pion à son voisin et rival traditionnel, Al-Ittihad.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a indiqué qu'Abdullah Radif, ancien attaquant d'Al-Hilal, était proche de rejoindre Al-Ahli, après l'échec de son transfert à Al-Ittihad lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Al-Hilal a annoncé le départ définitif d'Abdullah Radif de ses rangs, après cinq années depuis sa promotion en équipe première, durant lesquelles il a été prêté aux clubs d'Al-Taawoun, d'Al-Shabab, d'Al-Ettifaq et d'Al-Fayha.

Le journal saoudien a précisé que Radif avait déjà trouvé un accord avec le club d'Al-Ittihad pour rejoindre ses rangs lors du mercato estival en cours, dans le cadre d'un contrat de trois saisons, au cours desquelles il aurait perçu 27 millions de riyals, soit 9 millions par saison.

Toutefois, Al-Ittihad est revenu sur sa décision et a informé le joueur de 23 ans de l'absence des liquidités financières nécessaires pour finaliser l'opération, ce qui a mis un terme au processus de transfert.

En raison de l'échec du transfert à Al-Ittihad, Abdullah Radif s'oriente vers l'acceptation de l'offre précédente qu'il avait reçue d'Al-Ahli, afin de rejoindre ses rangs libre de tout contrat lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Radif devrait être le troisième attaquant du club d'Al-Ahli, en concurrence avec le Brésilien Ricardo Matias, derrière l'Anglais Ivan Toney et le Saoudien Firas Al-Buraikan.

Il convient de rappeler que la dernière expérience du jeune attaquant saoudien remonte au club d'Al-Fayha durant la seconde moitié de la saison dernière, au cours de laquelle il n'a disputé que 8 matchs, sans inscrire le moindre but, tout en délivrant deux passes décisives.